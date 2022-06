Emma Raducanu éliminée de Wimbledon par Caroline Garcia tandis que Harriet Dart gagne | Actualités Tennis

Les espoirs d’Emma Raducanu à Wimbledon ont été mis fin par Caroline Garcia

Le retour d’Emma Raducanu à Wimbledon s’est avéré être un anti-climax alors que la championne de l’US Open est sortie au deuxième tour avec une défaite en deux sets contre Caroline Garcia.

Vivre à la hauteur du battage médiatique s’est avéré impossible pour la jeune femme de 19 ans jusqu’à présent et, un an après avoir atteint la célébrité avec une course au quatrième tour, puis réalisé l’impensable à New York, elle a glissé vers un doux 6-3 6 -3 défaite sur le court central.

À court de matches après trois semaines d’absence avec une tension latérale, Raducanu n’a tout simplement pas été en mesure de trouver le niveau requis pour égaler la Française Garcia tout au long du match de 86 minutes.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Garcia vs Raducanu: Statistiques du match García Statistiques de match Raducanu 3 As 0 3 Doubles fautes 3 74% Pourcentage de victoire au 1er service 45% 41% Pourcentage de victoire au 2e service 56% 5/8 Points de break gagnés 2/4 25 Total des gagnants 12 20 Erreurs directes 8 65 Total des points gagnés 50

Harriet Dard est devenu le 10e joueur britannique à se qualifier pour le deuxième tour avec une victoire écrasante sur Rebeka Masarova.

Dart, classé 94e au monde, a fait une démonstration impressionnante pour gagner 6-1 6-4, ce qui en fait la meilleure performance à domicile à Wimbledon depuis 1984.

La joueuse de 25 ans affrontera la huitième tête de série Jessica Pegula au deuxième tour.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

L’Allemand Jule Niemeier a surpris la deuxième tête de série Anett Kontaveit

La deuxième tête de série, Anett Kontaveit, est sortie de Wimbledon, battue 6-4 6-0 par un gros service Jule Niemeierqui marque sa première apparition aux Championnats.

Niemeier, 22 ans et classée 97e au monde après que des problèmes de blessures aient perturbé sa progression précoce sur le circuit, a sauté et frappé en l’air sur une balle de match.

“C’est incroyable”, a-t-elle déclaré à une foule reconnaissante à l’heure du déjeuner. “C’est l’une des plus grandes victoires de ma carrière jusqu’à présent.”

Niemeier a déclaré qu’elle était nerveuse avant le match sur un terrain de spectacle. “Mais j’adore jouer sur gazon… ça convient à mon jeu.”

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

l’Ukraine Lesia Tsurenko a montré son soutien à son pays déchiré par la guerre en portant un ruban jaune et bleu lors d’une victoire au deuxième tour contre son compatriote Anhelina Kalinina.

Le duo ukrainien a été bien soutenu sur le court 12 et après un léger retard dû à la pluie, a produit deux heures et 30 minutes de tennis de haute qualité.

C’est Tsurenko qui a progressé 3-6 6-4 6-3 et, ce faisant, a éliminé la 34e mondiale Kalinina dans un mini-choc au deuxième tour.

Désharmonie des doubles

Harmony Tan a stupéfié Serena Williams sur le court central dans un thriller de fin de soirée mardi

Tamara Korpatsch a critiqué sa partenaire de double Harmony Tan pour s’être retirée de leur match de double féminin au premier tour.

Tan a stupéfié le Center Court en battant Serena Williams mardi soir lors d’un match en simple de premier tour d’une durée de plus de trois heures et affrontera Sara Sorribes Tormo au second tour jeudi.

Tan s’est ensuite retirée du double mardi après-midi avant un affrontement prévu contre Nadiia Kichenok et Raluca Olaru en raison d’une blessure à la cuisse, qui n’a pas bien plu à son partenaire Korpatsch.

L’Allemande, qui a été battue par Heather Watson au premier tour du simple, a écrit sur Instagram : “Malheureusement, mon partenaire de double H. Tan a pris sa retraite de notre double aujourd’hui.

“Elle vient de m’envoyer un texto ce matin. Laissez-moi attendre ici une heure avant le début du match. Je suis très triste, déçu et aussi très en colère de ne pas pouvoir jouer mon premier Grand Chelem en double.

“Et ce n’est vraiment pas juste pour moi, je ne méritais pas ça. Elle m’a demandé avant le tournoi si on voulait jouer en double et j’ai dit oui, je ne lui ai pas demandé, elle m’a demandé ! Si tu es cassé après 3h match de la veille, tu ne peux pas jouer professionnel. C’est mon avis.”

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Korpatsch et Tan ont été remplacés au tirage au sort par Valentini Grammatikopoulou et Peangtarn Plipuech.

Rejoignez-nous pour une couverture du All England Club avec notre blog en direct quotidien via skysports.com/tennis notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android