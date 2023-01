Emma Raducanu « bourdonne » pour l’Open d’Australie malgré la peur des blessures | Brit dit qu’elle est prête pour le Grand Chelem | Actualités Tennis

Emma Raducanu est en forme et prête pour l’Open d’Australie après qu’un “effort d’équipe” l’a aidée à se remettre d’une blessure à la cheville.

La participation de la n ° 1 britannique au premier Grand Chelem de 2023 a été mise en doute après qu’elle s’est enroulé la cheville lors d’un match nul au deuxième tour à l’ASB Classic en août et a quitté le terrain en larmes.

Cependant, l’US Open 2021 sera en forme pour son match du premier tour à Melbourne Park contre l’Allemande Tamara Korpatsch après avoir renforcé sa condition physique sur le terrain d’entraînement au cours de la semaine.

“Dans le match, évidemment, à ce moment-là, vous êtes un peu inquiet à ce sujet. Quand vous dépassez, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe”, a déclaré Raducanu avant le match de lundi.

“Mais nous avons travaillé très dur. Cela a été un effort d’équipe pour me rendre à cet endroit. Nous avons définitivement accéléré le processus, mais je me sens vraiment bien et j’ai hâte de sortir sur le terrain. C’est juste un énorme , d’énormes soutiens à mon équipe, vraiment ici et à la maison, qui m’ont aidé à arriver ici.”

Raducanu a le physio Will Herbert, qui faisait partie de son équipe lorsqu’elle a remporté l’US Open, avec elle à nouveau et la paire a passé des heures hors du terrain pour préparer le joueur de 20 ans, bien que le calendrier n’était pas gentil avec le match en premier le jour de l’ouverture.

Emma Raducanu n’a montré aucun signe de sa récente blessure à la cheville alors qu’elle s’entraînait sur le terrain avant l’Open d’Australie.



Raducanu “se sent bien” malgré la peur des blessures

La Britannique a souffert de blessures en 2022 mais a insisté sur le fait qu’elle ne s’inquiétait pas de la préparation perturbée.

“J’ai commencé à m’entraîner en milieu de semaine et nous l’avons construit assez progressivement. Mais je pense que je n’ai jamais vraiment joué au tennis dans ma carrière, donc j’y suis plutôt habitué. Et je ne suis pas stressé par le manque du tennis à ce point.”

Raducanu a passé une longue saison morte à travailler sur son conditionnement physique avec l’ancien entraîneur d’Andy Murray, Jez Green, et la peur des blessures a été un coup malheureux.

Cependant, la n ° 75 mondiale a déclaré que cela n’affecterait pas les sentiments positifs qu’elle a apportés au cours de l’année, car elle cherche à établir une base solide et à remonter dans le classement.

“Je pense que je me sentais vraiment bien mentalement”, a-t-elle déclaré. “Dans mon tennis, je me disais:” Ouais, ça se passe bien “. Je pense que j’étais un peu choqué au début, mais cela n’a rien changé à ce que je ressens pour la saison.

Emma Raducanu dit qu’elle espère être en forme à temps pour l’Open d’Australie après avoir dû se retirer de l’ASB Classic à Auckland après s’être tordu la cheville.



“Et je me sens vraiment, vraiment bien en fait. J’ai juste hâte d’être sur le terrain cette année. Je pense que je mets les choses en place très bien avec la façon dont mon équipe regarde en ce moment. Et je ‘m juste bourdonnement pour commencer et aller de l’avant.

“Je dirais que je suis définitivement en meilleure forme. Je suis dans une meilleure condition physique. J’ai fait beaucoup de travail et je suis très content de la façon dont ça s’est passé physiquement.”

Raducanu a remporté son seul match précédent contre Korpatsch sur terre battue à Stuttgart l’année dernière, en trois sets.

“C’est une joueuse maladroite, un peu délicate”, a déclaré Raducanu, qui a atteint le deuxième tour lors de ses débuts ici l’an dernier. “Ce sera donc un bon défi de s’habituer à son style et à son jeu. Ce sera un bon test pour moi de voir où j’en suis.”