Emma Raducanu, Andy Murray et Novak Djokovic en action à Wimbledon mercredi | Actualités Tennis

Emma Raducanu affronte la 55e mondiale française Caroline Garcia au deuxième tour mercredi

Emma Raducanu et Andy Murray sont tous deux de retour en action sur le court central de Wimbledon mercredi, menant la charge britannique avec leurs matchs de deuxième tour respectifs au All England Club.

Raducanu dit qu’elle espère retrouver son efficacité en Grand Chelem à Wimbledon cette année. La championne de l’US Open n’a pas perdu un set lors de ses 10 premiers matchs en chelem, culminant avec sa célèbre course au titre à Flushing Meadows.

Depuis lors, cependant, Raducanu s’est retrouvée entraînée dans un certain nombre de longs matchs, et sa victoire au premier tour contre Alison Van Uytvanck lundi était son premier triomphe en deux sets lors d’un slam depuis qu’elle a battu Leylah Fernandez lors de cette finale de l’US Open.

Avec ses antécédents de blessures et sa récente récupération après une tension latérale, éviter de rester trop longtemps sur le court pourrait être crucial pour les espoirs de Raducanu d’une bonne course à Wimbledon cette année, alors elle espère plus de la même chose contre la France n ° 55 mondiale Caroline Garcia au deuxième tour.

“Je pense que cela aide lors des slams d’avoir un jour de congé entre les deux, donc je pense que c’est assez précieux”, a déclaré Raducanu.

“Il y a eu des moments difficiles dans le deuxième set [against Van Uytvanck], physiquement, mais je me suis dit : ‘Pousse-toi, si tu gagnes en deux sets, alors tu n’es pas obligé d’en jouer trois’. C’est la tactique.”

Garcia est en bonne forme, ayant remporté un titre en Allemagne ce week-end, mais elle avait besoin d’un tie-break dans le dernier set pour vaincre la wild card britannique Yuriko Miyazaki lundi.

“Caroline est une excellente adversaire”, a déclaré Raducanu, qui a eu raison de son adversaire en trois sets lors de leur seule rencontre précédente.

“Je l’ai affrontée plus tôt dans l’année à Indian Wells et c’était un match délicat. Elle joue un tennis assez rapide. Je suis prêt pour ça.”

Raducanu et Garcia sont deuxièmes sur le court central mercredi, leur affrontement faisant suite à la rencontre du n ° 1 mondial masculin Novak Djokovic avec Thanasi Kokkinakis.

Murray ne regarde pas au-delà du deuxième tour

Murray conclut l’action sur le court central, comme il l’a fait lundi, mais le double champion et triple vainqueur du Grand Chelem insiste sur le fait qu’il ne se fixe aucun objectif à Wimbledon cette année.

Andy Murray, double vainqueur de Wimbledon, a battu l’Australien James Duckworth en quatre sets tard lundi soir

Murray a battu l’Australien James Duckworth en quatre sets tard lundi soir, mais n’a pas atteint la deuxième semaine à Wimbledon en cinq ans et l’Américain John Isner, grand serviteur, l’empêche d’égaler la course de l’an dernier au troisième tour.

En 2017, la défense du titre de Murray a été interrompue par Sam Querrey en quart de finale, lorsque la blessure à la hanche qui a failli mettre fin à sa carrière commençait à s’installer.

“Je suis certainement dans un meilleur endroit que l’année dernière quand j’ai joué ici”, a déclaré le joueur de 35 ans.

“En termes de douleur, je suis certainement dans un meilleur endroit qu’en 2017 quand j’ai joué ici.

“Mais, oui, je ne sais pas si j’ai une course profonde ou non. J’ai un match assez délicat au prochain tour contre Isner. Je devrai y être pour celui-là si je veux passer ce.”

Le record de Murray contre le numéro 20 mondial Isner, huit victoires en huit rencontres, signifie qu’il ne devrait rien avoir à craindre mercredi, à part une autre fin de soirée sur le court central.

“J’ai bien joué contre John dans le passé. Je ne pense pas l’avoir déjà joué sur gazon auparavant, donc il y aura différents défis”, a-t-il ajouté.

“Il a bien joué ici auparavant. Il était sur le point de se qualifier pour la finale il y a quelques années. Je devrai très bien jouer et certainement revenir un peu mieux que lundi si je veux passer au travers.”

Qui d’autre est en action mercredi?

L’intérêt britannique se poursuit sur Court One mercredi, avec le numéro un masculin Cam Norrie face au numéro 75 mondial espagnol Jaume Munar, tandis que Heather Watson poursuit son impressionnante performance en terminant Tamara Korpatsch mardi avec un affrontement au deuxième tour avec la Chinoise Wang Qiang en dernier. sur le court deux.

Le Britannique Ryan Peniston, qui a vaincu un cancer rare alors qu'il était bébé, espère que sa première victoire à Wimbledon contre le Suisse Henri Laaksonen pourra inspirer d'autres jeunes souffrant de la même expérience.

Ryan Peniston verra s’il peut continuer sa remarquable forme récente face à l’Américain Steve Johnson pour la première fois sur Court Three. Harriet Dart, quant à elle, lance enfin sa campagne de Wimbledon 2022, son match du premier tour contre l’Espagnole Rebeka Masarova ayant été repoussé à mercredi.

Ailleurs, le finaliste de l’Open de France, Casper Ruud, affronte Ugo Humbert pour lancer l’action sur le Court Two, avec la championne féminine de Wimbledon en 2018, Angelique Kerber, la prochaine pour son match contre Magda Linette. La sensation adolescente espagnole Carlos Alcaraz suit, face à Tallon Griekspoor.

