Emma Raducanu aborde la publicité «intense» et les rumeurs «fausses» pendant la saison 2022 | Actualités Tennis

Emma Raducanu admet que l’attention accrue entourant sa carrière a été “intense” tout en essayant de s’adapter à la vie sous les projecteurs à travers une campagne mixte de 2022.

La n ° 1 britannique a fait face à des attentes croissantes depuis qu’elle s’est annoncée avec une campagne mémorable à Wimbledon et une couronne historique de l’US Open en 2021, bien qu’entre les blessures et une scène féminine de plus en plus profonde, son parcours qui a suivi s’est avéré difficile.

Au cours de sa première année complète sur le circuit WTA, Raducanu est passée du n ° 10 mondial à un classement actuel de 74, manquant du temps sur le terrain en raison de diverses blessures et changeant d’entraîneur à plusieurs reprises dans le but de trouver le bon ajustement pendant le premières années de sa carrière.

“Professionnellement parlant, je suis très fier de ma résilience cette année”, a déclaré Raducanu dans une interview avec Sheerluxe. “J’ai fait face à pas mal d’adversité et j’ai dû beaucoup me relever.

“On dit tellement de choses sur moi qui ne sont pas vraies, mais j’essaie de ne pas me laisser affecter. L’année dernière a signifié s’habituer à cet aspect des choses – la publicité et entendre toutes ces choses que je ne savais même pas sur moi-même ! La l’attention sur la tournée est si intense.”

Raducanu, qui a été nommée MBE le mois dernier après son triomphe à l’US Open, a récemment raté la finale de la Billie Jean King Cup à Glasgow avec un problème de poignet et a été hors de combat en octobre, mais devrait jouer dans un match d’exhibition à Abu Dhabi. le 16 décembre.

Au-delà de cela, la joueuse de 20 ans devrait donner le coup d’envoi de 2023 à l’ASB Women’s Classic à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en préparation de l’Open d’Australie, qui débutera à Melbourne le 16 janvier.

“Je n’arrive pas à croire que nous soyons à nouveau à ce stade – les 12 derniers mois sont passés si vite”, a déclaré Raducanu. “Mon plus grand objectif en 2023 est d’être moins blessé. Je veux juste rester en bonne santé plus longtemps.

“Cette année, les exigences de la tournée, allant de l’absence d’entraînement ou d’endurance à la compétition au plus haut niveau, mon corps a lutté.

“Donc, je vais travailler dur pour garder mon corps en forme et m’améliorer. Si vous voulez une “résolution”, c’est probablement pour être cohérent. Travaillez, jour après jour.”