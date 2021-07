Emma Raducanu a bien géré les critiques à son encontre, déclare le junior britannique n°1 Jack Pinnington Jones | Actualités Tennis

Emma Raducanu a atteint le quatrième tour à Wimbledon

Le junior britannique n ° 1 Jack Pinnington Jones a déclaré que la sensation adolescente Emma Raducanu avait bien géré les critiques à son encontre après avoir été forcée de se retirer de Wimbledon.

Des personnalités sportives britanniques d’Andy Murray à Marcus Rashford se sont ralliées à la défense de Raducanu après avoir suggéré qu’elle avait quitté son match de quatrième tour contre l’Australienne Ajla Tomljanovic parce qu’elle ne pouvait pas supporter la pression.

La joueuse de 18 ans, auparavant peu connue, classée 338 dans le monde, était la dernière joueuse britannique à Wimbledon après une série de victoires sensationnelles qui l’ont rapidement élevée à la première et à la dernière pages de tous les médias.

Il y a un peu plus d’un mois, elle n’avait même pas disputé de match sur la tournée principale de la WTA et venait de terminer ses examens de niveau A.

Pinnington Jones a récemment signé avec Andy Murray’s 77 Sports Management

Pinnington Jones, qui est la nouvelle recrue à rejoindre l’agence de gestion sportive de Murray, est un joueur qui est pressé de bien faire à l’avenir.

S’exprimant après sa première victoire en simple garçons au All England Club, il a déclaré: « Je pense qu’elle a très bien géré la situation. Je connais Emma et c’est une fille incroyable, donc je pense que c’est dur.

« Elle a atteint le quatrième tour à l’âge de 18 ans à Wimbledon. C’est spécial et je pense qu’il y aura toujours des critiques, mais elle l’a bien géré.

« Si jamais je me retrouve dans cette situation, j’ai l’impression que je ferais la même chose. Elle a été incroyable. »

Pinnington Jones a reçu de nombreux conseils depuis le peu de temps qu’il a passé avec l’agence de Murray, et le joueur de Surrey a déclaré que parler régulièrement avec le double champion de Wimbledon avait été une expérience « inestimable ».

« Andy a traversé tellement d’adversité dans sa carrière. Il est toujours là, en profitant et en jouant au troisième tour à Wimbledon », a déclaré Pinnington Jones.

« Je pense qu’il a traversé tellement de choses au début de sa carrière jusqu’au moment où il a pu remporter ses premières finales en Chelem, puis en remporter trois et les Jeux olympiques, donc ce genre de conseil va être très important. »

Pinnington Jones a reçu les conseils du double champion de Wimbledon Murray

Il a poursuivi: « Je l’apprécie vraiment. Ils ont été formidables jusqu’à présent et ils ont fait tout ce qu’ils ont dit, ce qui est incroyable. Le lien direct avec Andy a également été inestimable, surtout avec son expérience. Il veut Le tennis britannique a vraiment poussé et fait de grandes choses. Il essaie vraiment de soutenir tout le monde.

« Je me souviens quand j’ai frappé avec lui à Wimbledon sur le terrain dur, nous discutions des revers et où il vise quand c’est un revers plus haut ou plus court, où il veut entrer en contact avec le ballon et des choses comme ça. joue ces plans et juste en écoutant la façon dont il approche et pense que ces moments sont incroyables.

« J’ai aussi frappé un peu avec lui sur terre battue. »

Pinnington Jones, qui se dirige vers Wimbledon en pleine forme après avoir remporté l’ITF Junior International à Roehampton, a ajouté: « La conversation générale est très agréable. Vous pouvez voir qu’il veut toujours jouer et qu’il aime toujours ça – c’est rafraîchissant. »

