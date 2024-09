Emma Navarro vs Shuai Zhang Prédiction

Emma Navarro affrontera Shuai Zhang en huitièmes de finale vendredi lors du tournoi WTA China Open 2024.

Cet article présente les meilleurs conseils de paris de Stats Insider pour le match Navarro vs Zhang, ainsi que les dernières cotes de paris en Australie.

Qui va gagner ?

En utilisant une puissance informatique et des données fiables, Stats Insider a simulé 10 000 fois le résultat du match simple féminin Navarro-Zhang de vendredi.

Notre modèle d’analyse prédictive indépendant donne Navarro a 90% de chances de gagner contre Zhang au tournoi WTA China Open.

Navarro contre Zhang : cotes

Les dernières cotes de paris en Australie pour le match WTA China Open de vendredi entre Navarro et Zhang sont répertoriées ci-dessous :

Face à face : Navarro 1,05 $, Zhang 11,00 $

Navarro 1,05 $, Zhang 11,00 $ Premier ensemble : Navarro 1,11 $, Zhang 6,50 $

Les cotes sont correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

En regardant les dernières cotes face-à-face, TAB a actuellement Navarro à 1,05$ et Zhang à 11,00 $.

TAB a actuellement des cotes pour Navarro remportera le premier set à 1,11$ et les chances pour Zhang remportera le premier set à 6,50$.

Navarro contre Zhang : meilleurs paris

Face à face : Zhang à 11,00 $ avec TAB

Zhang à 11,00 $ avec TAB Premier ensemble : Zhang à 1,72 $ avec TAB (probabilité de 54 %)

Les pronostics Emma Navarro vs Shuai Zhang de Stats Insider sont basés sur des simulations de classe mondiale et des renseignements sur les paris pour vous donner les meilleurs conseils possibles à chaque fois.

Même si notre modèle d’analyse prédictive suggère que Navarro a plus de chances de gagner le match, parier sur la victoire de Zhang est la meilleure option en raison de l’avantage que nous avons trouvé en comparant nos probabilités basées sur les données aux cotes actuellement proposées.

Utiliser les avantages publiés ici sur Stats Insider est l’une des clés pour atteindre une rentabilité à long terme en tant que parieur sportif.

Et même si Navarro est plus susceptible de remporter le premier set à cette occasion, notre pari recommandé sur Zhang (1,72 $) est basé sur l’attente que cela se produise, selon notre modèle, et sur les cotes de pari actuellement disponibles.

Navarro vs Zhang: Prédiction

Stats Insider offre une couverture complète de Emma Navarro contre Shuai Zhang match au tournoi WTA China Open, y compris des pronostics basés sur des données et des conseils sur les probabilités de victoire en direct.

Notre modèle est mis à jour fréquemment, alors ajoutez cette page à vos favoris pour obtenir la dernière analyse des paris avant le match Navarro-Zhang lors de l’événement WTA China Open.

Comme toujours, consultez Stats Insider Meilleurs paris pour obtenir des conseils de paris pour chaque match de tennis, ainsi que des pronostics pour un large éventail d’autres sports.

Navarro vs Zhang : détails essentiels de l’Open de Chine WTA

Le match WTA China Open 2024 entre Emma Navarro et Shuai Zhang devrait débuter à 13h00 AEST.

Correspondre: Emma Navarro contre Shuai Zhang

Emma Navarro contre Shuai Zhang Date: vendredi 27 septembre 2024

vendredi 27 septembre 2024 Env. Temps: 13h00 AEST

13h00 AEST Événement: WTA Pékin, Chine Simple Dames 2024

WTA Pékin, Chine Simple Dames 2024 Rond: Huitièmes de finale

Toutes les dates et heures indiquées dans cet article sont exprimées en heure normale de l’Est de l’Australie (AEST), sauf indication contraire.

Conclusion

Nos prédictions Emma Navarro vs Shuai Zhang sont basées sur 10 000 simulations du jeu basées sur des données, soigneusement organisées par notre équipe de scientifiques et d’analystes de données qualifiés. Nous utilisons les dernières technologies d’analyse prédictive et d’apprentissage automatique pour garantir que nos conseils de tennis sont précis et fiables, vous donnant ainsi la confiance nécessaire pour prendre des décisions éclairées.

Si vous décidez d’utiliser nos pronostics à des fins de paris, il est essentiel que vous jouiez de manière responsable et que vous suiviez votre argent. Pour une assistance gratuite et confidentielle, appelez le 1800 858 858 ou visitez jeuhelponline.org.au.

