Emma Morrison est la première femme autochtone à remporter Miss Monde Canada

Il y a quelques années, Emma Morrison était comme n’importe quel autre adolescent de 16 ans d’une petite ville. Membre de la Première nation Chapleau Cree en Ontario, elle a passé la plupart de son temps à chasser, à pêcher et à faire du sport – jusqu’à ce qu’elle rejoigne le monde de l’apparat de beauté.

Aujourd’hui âgée de 22 ans, Morrison a été couronnée Miss Monde Canada dimanche soir, faisant d’elle la première femme autochtone à détenir le titre national. Elle se qualifiera pour le concours international Miss Monde l’année prochaine au Vietnam.

“Il ne s’agissait pas d’être la première femme autochtone à détenir ce titre”, a déclaré Morrison à CBC News. “Bien sûr, c’est un grand honneur… mais je voulais ouvrir cette porte pour que d’autres peuples autochtones puissent la franchir.”

Le premier concours de Morrison a eu lieu dans le cadre du concours Miss North Ontario, où elle n’était que l’une des trois candidates autochtones sur 39 au total.

Mais l’état de la représentation autochtone sur la scène des concours de beauté au Canada s’est amélioré depuis, a-t-elle dit, notant que la Miss North Ontario de cette année, Grace Webb, est une jeune femme de la Première Nation Dokis qui était l’une des 10 candidates autochtones à l’événement de 2022.

“Je le fais vraiment pour eux, les jeunes autochtones, les petites filles autochtones. Parce que j’ai déjà été à leur place”, a déclaré Morrison. Elle rivalise pour montrer à ses six jeunes frères et sœurs adoptifs qu’ils peuvent atteindre leur plein potentiel.

“Il n’est pas nécessaire que ce soit de l’apparat, mais il peut s’agir de postuler à l’université ou de sortir de votre zone de confort, et il est simplement important d’être cet exemple positif que vos rêves sont également à portée de main.”

Mentorée par Mme Univers 2015, une « grande sœur »

Morrison est peut-être la première Miss Monde autochtone Canada, mais elle n’est pas la première à se hisser au sommet du monde des concours de beauté.

Après avoir remporté Miss Teenage Canada en 2017, Morrison a reçu une surprenante demande d’ami sur les réseaux sociaux d’Ashley Callingbull-Rabbit, qui a été la première femme canadienne et autochtone à remporter Mme Univers en 2015.

La comparant à “une grande sœur”, Morrison a déclaré que Callingbull-Rabbit est devenue un mentor et un guide à mesure qu’elle progresse dans sa carrière de concours.

REGARDER | Les gagnants du concours de beauté discutent de la représentation autochtone :

Comment Miss Monde Canada 2022 innove pour les peuples autochtones dans l’apparat Ashley Callingbull-Rabbit, Mme Univers 2015, dit Emma Morrison, Miss Monde Canada 2022, « brise les plafonds de verre » pour les peuples autochtones dans l’apparat et inspire les générations futures.

“Elle aussi vient d’une réserve et elle est un exemple de ce que, par passion et dynamisme, on peut tout accomplir. C’est donc fantastique qu’elle me prenne sous son aile”, a déclaré Morrison.

Callingbull-Rabbit, en plus de Morrison, entraîne une poignée d’autres candidats à des concours de beauté autochtones à travers le Canada et les États-Unis. Elle dit qu’elle aimerait avoir quelqu’un pour lui montrer les ficelles du métier quand elle a commencé.

“Vous pouvez pousser quelqu’un dans la bonne direction et lui donner tous les outils, mais c’est vraiment à lui de faire de ce rêve une réalité, et [Emma] a”, a déclaré Callingbull-Rabbit à CBC News.

“Être une représentante – ce n’est pas seulement être un visage, faire le tour, saluer et dire regarde qui je suis”, a-t-elle ajouté. “Pour moi, il s’agit de, qu’est-ce que tu vas faire [do] avec cette plateforme, comment allez-vous utiliser votre voix et quel genre de changement positif allez-vous créer ?”

Ashley Callingbull-Rabbit, mannequin, actrice et animatrice, a été la première femme autochtone à être couronnée Mme Univers en 2015. Elle encadre Morrison ainsi que d’autres femmes autochtones dans le monde des concours de beauté nord-américains. (Soumis par Ashley Callingbull-Rabbit)

Morrison, pour sa part, a été chargée de développer un projet humanitaire pour le principal événement compétitif de Miss Monde Canada, Beauty With a Purpose.

Son effort gagnant, appelé Se reconnecter avec les jupes à rubana commencé après la découverte préliminaire de 215 tombes anonymes sur le site du pensionnat de Kamloops en 2021, l’inspirant à renouer avec sa culture.

“Jusqu’à présent, j’ai confectionné 23 jupes en ruban pour que les femmes autochtones se sentent magnifiquement autonomes, et c’est ce que je veux faire”, a-t-elle déclaré. « Je veux donner aux femmes autochtones un lien physique avec notre culture, leur rappeler de rester fortes et d’être fières de leur identité culturelle.

Elle espère porter l’initiative sur la scène internationale lorsqu’elle participera à Miss Monde l’année prochaine. En tant que femme autochtone, elle n’hésite pas à représenter le Canada sur la scène mondiale, mais elle reconnaît la responsabilité qui accompagne son titre, a-t-elle déclaré.

“Je viens d’une communauté de personnes si forte. Je viens de la Première Nation crie de Chapleau dans le territoire du Traité 9 Mushkegowuk. Et tout le monde dans ma communauté, mon territoire a été si incroyablement favorable”, a-t-elle déclaré.

“C’est plus facile de savoir que j’ai ce soutien, cette colonne vertébrale pour m’aider à avancer avec ce titre.”