Emma, ​​l’épouse de Gaz Beadle, révèle une nouvelle mise à jour de l’hôpital après avoir été précipitée par peur de la santé

La femme de GAZ Beadle, Emma McVey, a a partagé une mise à jour de l’hôpital – disant qu’elle veut juste rentrer chez elle avec ses enfants.

Emma, ​​qui a subi une chirurgie cardiaque plus tôt cette année, a déclaré qu’elle était dans une « mauvaise voie » lorsqu’elle a été admise à l’hôpital pour la première fois, mais qu’elle regarde maintenant du bon côté.

Emma, ​​la femme de Gaz Beadle, a informé les fans de l'hôpital

La maman courageuse a dit qu'elle en avait « marre » d'être à l'hôpital

Le mannequin, 30 ans, qui a admis que c’était un énorme soulagement d’être de retour au Royaume-Uni lorsqu’elle est soudainement tombée malade, a déclaré qu’elle était désespérée de rentrer chez elle avec ses deux enfants, Chester, cinq ans et Primrose, trois ans, alors qu’elle continue de recevoir un traitement.

Emma a partagé une photo d’elle depuis son lit d’hôpital et a écrit : « Je déteste me plaindre quand je suis à l’hôpital parce que je sais que je dois être ici et ils font tout ce qu’ils peuvent pour moi.

« Mais wow, j’en ai tellement marre aujourd’hui. J’étais mal en point quand je suis arrivé et aujourd’hui je commence à me sentir mieux.

« La journée a semblé tellement plus longue et je veux juste être à la maison avec les enfants. »

Elle a ensuite partagé une photo d’elle attachée à une perfusion de la salle d’hôpital.

Emma a ajouté: « J’espère que vous passez tous une belle journée au soleil. Je suis très très jaloux.

Vendredi, Emma a partagé qu’elle était de retour à l’hôpital avec ses fans.

Partageant une photo d’elle dans une chemise d’hôpital, Emma a déclaré: « Je ne me revoyais pas ici de si tôt, mais je suis là.

« Je suis tellement content que nous soyons rentrés au Royaume-Uni quand nous l’avons fait, tellement content d’avoir été admis à l’hôpital quand je l’étais. »

L’année dernière, Emma a déclaré au Sun qu’elle souffrait en silence de symptômes de colite ulcéreuse, une maladie inflammatoire de l’intestin (MII).

À cette époque, elle attendait également une intervention chirurgicale pour réparer trois trous dans son cœur – et sa mère avait honte de son poids.

En janvier, elle a finalement été admise à l’hôpital pour son opération à cœur ouvert prévue – et a raconté plus tard comment elle craignait de ne pas s’en réveiller.

Emma a parlé du moment terrifiant où elle a dit au revoir à Gaz, 35 ans, et à leurs enfants.

S’adressant au Sun, Emma a expliqué: « Ils sont venus à l’hôpital pour me déposer et Gary a dû partir avec les enfants qui pleuraient après que nous nous soyons dit au revoir.

« C’était la partie la plus difficile. Je devais me préparer mentalement pour que ce soit mon dernier au revoir.

«Je savais qu’en chirurgie, je serais connecté à une machine cardiaque qui me maintiendrait en vie pendant que mon cœur était arrêté, et je n’arrêtais pas de penser:« Ils ne pourront pas redémarrer mon cœur ».

« Je me suis dit : ‘Je vais m’endormir et je ne reviendrai pas’. »

Après l’opération exténuante, Emma – qui a épousé la star de Geordie Shore Gaz en 2021 – a souffert d’une douleur horrible et a admis qu’elle hésitait à prendre des médicaments.

Elle a déclaré: «J’avais un gros tube dans le cou avec beaucoup de fils qui sortaient. Je ne pouvais pas m’asseoir ou bouger sur le côté et parce que la morphine me rendait malade, je ne voulais pas appuyer sur mon bouton de morphine, donc je ne prenais probablement pas autant de médicaments que je le devrais, ce qui a ajouté à la douleur.

Mais Emma a dû faire face à un autre revers lors de sa convalescence lorsqu’elle a subi un collapsus pulmonaire qui a provoqué un emphysème chirurgical.

Cependant, elle s’est complètement rétablie et après six jours d’hospitalisation, elle a été autorisée à rentrer chez elle.

