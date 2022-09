Emma, ​​l’épouse de Bruce Willis, dénonce les critiques pour un message de sensibilisation au deuil

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Après que Bruce Willis a reçu un diagnostic d’aphasie – une condition qui affecte la capacité de communiquer – sa femme Emma a fustigé les critiques qui ont fait de mauvais commentaires sur son message de “sensibilisation au chagrin”.

Emma s’est rendue sur son Instagram jeudi pour faire face au contrecoup auquel elle a été confrontée à propos d’un message lors de la Journée nationale de sensibilisation au deuil.

“Quand vous n’êtes pas autorisé à parler de chagrin, de soins personnels ou d’être humain dans le monde le jour de la sensibilisation au deuil….” Elle a écrit dans sa story Instagram.

Elle a continué à partager une capture d’écran de commentaires négatifs qui lui étaient adressés et qui disaient “C’est une telle reine du drame” et “Oh, elle s’en sortira très bien avec ses $$$…”

EMMA, LA FEMME DE BRUCE WILLIS, PARLE DE CHAGRIN SUITE À SON DIAGNOSTIC D’APHASIE

Emma a abordé le contrecoup et a partagé l’ultime applaudissement de son mari dans le prochain message.

“Mais dans les mots du grand, philosophe et perspicace Bruce Willis…” Ah, f— ’em.'”

Elle a ensuite répondu aux commentaires durs, alors qu’elle fait face à sa manière au diagnostic d’aphasie de son mari.

“Donc, en cette époque folle de commentaires et, vous savez, les gens pensent qu’ils vous connaissent, les choses et la situation – ah, f— ’em”, a fait remarquer Emma.

“J’espère que vous utiliserez cette citation aussi souvent que j’utiliserai la citation de mon mari. Je pense qu’il fait l’objet d’un examen minutieux depuis tant d’années et qu’il vient de construire cette peau ultra-épaisse, et il pourrait donner deux s– –. Moi, d’un autre côté, donne deux s—-.”

Emma a ajouté que la phrase de Bruce “Ah, f— ’em’ a été” très utile “, et elle espère que cela aidera les autres dans la vie à faire face à des situations difficiles.

Les commentaires de la femme de l’acteur légendaire font suite à son ouverture sur le chagrin de Bruce.

Le mannequin a partagé un montage vidéo Instagram, qui dépeignait diverses activités qu’elle a menées au cours de l’été pour faire face à la maladie de son mari.

“C’était l’été de la découverte de soi – trouver de nouveaux passe-temps, sortir de ma zone de confort et rester active”, a-t-elle légendé le message, qui présentait des extraits de son jardinage, de son entraînement, du tennis et de la peinture. “Mon deuil peut être paralysant mais j’apprends à vivre avec. Comme me l’a dit ma belle-fille @scoutlaruewillis, le deuil est la forme d’amour la plus profonde et la plus pure. J’espère que vous y trouverez aussi du réconfort.”

Emma et Bruce se sont mariés en 2009. Le couple a deux filles ensemble.