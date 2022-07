Emma Lamb: Le premier siècle de l’Angleterre a été un moment «très émouvant» | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le meilleur de l’incroyable frappe d’Emma Lamb

Emma Lamb a failli fondre en larmes après avoir marqué un premier cent crucial pour l’Angleterre lors de sa victoire contre l’Afrique du Sud, admettant que ce fut un moment “très spécial et très émouvant” de sa carrière.

Lamb, qui ne disputait que son cinquième match international pour l’Angleterre dans tous les formats, a fourni un 102 vital alors que l’Angleterre poursuivait l’objectif de 219 de l’Afrique du Sud et n’a pas pu cacher son émotion à l’idée d’obtenir un tel moment historique.

Emma Lamb dit que sa confiance dans l'équipe est ce qui l'a inspirée à faire son tout premier siècle international ODI.

“Quelle journée. Je suis absolument ravie d’obtenir un 100 dans mon deuxième ODI, je pense”, a-t-elle déclaré.

“Je voulais juste être vraiment positif et je suis resté très simple pour être honnête.

“Je pensais que nos quilleurs avaient fait beaucoup de travail dans les premières manches, donc si c’était dans ma fente, je voulais juste le frapper avec toute l’intention.

“J’ai toute la confiance en mes entraîneurs dans mon équipe et je pense que cela aide beaucoup.

“Je me sens vraiment calme et détendu par rapport à où j’en suis et c’est un très bon début pour moi et j’espère que je pourrai continuer ainsi tout au long du tournoi.

“C’était très spécial et très émouvant, j’ai presque pleuré.”

Malgré un tel exploit, la pâte du Lancashire était réaliste quant à la courbe d’apprentissage qu’elle a encore devant elle.

Les magnifiques manches d'Emma Lamb se terminent alors qu'elle est attrapée pour 102.

Lamb a ajouté: “Je suis resté très simple pour être honnête et je me suis senti assez à l’aise une fois que j’ai dépassé la barre des 20.

“Je pense que c’était clair juste pour jouer mon jeu et évidemment ce que j’ai fait auparavant a fonctionné et m’a amené à ce jeu maintenant, alors ne changez rien vraiment, faites simplement ce que je fais.

“Je pense que tous les matchs ne se dérouleront pas exactement comme prévu et donc je pense que c’est juste surfer sur les bas et apprendre d’eux et je n’ai que 24 ans, alors j’espère avoir un peu de temps devant moi.

“Évidemment, je frappe avec certains des meilleurs frappeurs au monde, donc c’est juste poser des questions et apprendre d’eux.”

Edwards: Lamb a montré un vrai caractère

Emma Lamb obtient son tout premier siècle international alors qu'elle guide l'Angleterre vers la victoire avec un coup incroyable.

Charlotte Edwards de Sky Sports a été très impressionnée par le personnage présenté par Lamb alors qu’elle est restée calme dans le pli pour frapper 102 sur seulement 97 balles malgré la pression d’ouvrir le bâton pour l’Angleterre.

“C’est très émouvant, n’est-ce pas parce qu’ils ont fait un voyage et Emma Lamb a fait tout un voyage”, a déclaré Edwards.

“Elle a participé à de nombreuses tournées de l’académie, a été dans et hors des équipes d’Angleterre, a obtenu sa première casquette T20 l’été dernier, a obtenu un canard dans son premier match ODI puis pour répondre comme elle le fait en tant que personnage, c’est ce que vous regardez pour.

Angleterre vs Afrique du Sud Vivre de

“Lorsque vous choisissez des équipes, vous recherchez des personnages et comment ils réagissent à l’adversité et les mots qu’elle disait, elle était calme là-bas et elle avait l’air de ça et j’ai pensé que c’était une manche très impressionnante pour son premier International 100.”

Regardez le deuxième match international d’une journée entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, en direct sur Sky Sports Cricket vendredi. La couverture commence à 13h30, avec le premier bal à 14h.