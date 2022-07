Emma Lamb atteint le centième anniversaire alors que l’Angleterre remporte la victoire sur l’Afrique du Sud lors du premier ODI | Nouvelles du cricket

Emma Lamb a frappé un premier cent international pour l’Angleterre dans seulement son troisième ODI

Emma Lamb a frappé un magnifique premier cent international alors que l’Angleterre a remporté une victoire à cinq guichets contre l’Afrique du Sud lors de l’ouverture internationale d’une journée de la série de trois matchs.

Lamb, remportant sa troisième sélection ODI et disputant seulement son cinquième match pour l’Angleterre dans tous les formats, ressemblait à chaque centimètre carré d’une star internationale chevronnée alors qu’elle frappait 102 sur 97 balles pour mener la poursuite de 219 de l’Angleterre à Northampton.

Tammy Beaumont (1) est tombée tôt, battue par une beauté de Marizanne Kapp (1-45), mais les hôtes étaient par ailleurs largement tranquilles, avec Nat Sciver (55) tirant également un 31-ball cinquante alors que l’Angleterre se précipitait vers la victoire avec un énorme 107 balles à revendre.

Cela signifie que l’Angleterre mène la série multi-format 4-2 à la suite du match test tiré au sort entre les deux équipes. Ils se rencontreront ensuite vendredi pour le deuxième ODI à Bristol, tandis que trois T20I suivront à la fin de la série 50-over.

Angleterre vs Afrique du Sud Vivre de

Sciver a également impressionné avec le ballon, réclamant 4-59 alors que l’Afrique du Sud a été éliminée pour 218 en 47,4 overs. Mais c’est Katherine Brunt qui a été choisie par les quilleurs – de retour dans l’équipe, après avoir pris sa retraite du test de cricket – alors qu’elle réclamait 3-18 sur ses neuf overs.

Brunt a pris deux de ces guichets lors de ses cinq premiers overs, tandis que Sophie Ecclestone (1-30) a battu le capitaine Sune Luus (7) pour avoir l’Afrique du Sud à trois au début.

Laura Wolvaardt a joué prudemment pendant 43, mais lorsqu’elle est tombée au 30e rang – lbw contre Charlie Dean (1-54) – les touristes étaient en grande difficulté à 108-5, mais Chloe Tryon a réussi 88 sur 73 balles pour au moins voir l’Afrique du Sud. au-delà de 200 et à un score raisonnablement compétitif.

Elle et Nadine de Klerk (38 ans) ont partagé un partenariat record de 97 courses avec Proteas pour le sixième guichet contre l’Angleterre, mais lorsque Tryon a finalement péri dans les profondeurs à la recherche d’un quatrième de ses six manches, l’Afrique du Sud s’est rapidement effondrée après avoir perdu ses cinq derniers. guichets pour 13 courses en 16 livraisons.

En réponse, l’Angleterre pourrait être pardonnée d’avoir été un peu secouée lorsque Kapp a percé les défenses de Beaumont au troisième, mais Lamb, avec un bon soutien d’abord de Sophia Dunkley (22) puis de Sciver, s’est calmement fixé sur son objectif.

La cinquantaine de Lamb a été atteinte en 51 livraisons, tandis que sa centaine – contenant 15 quatre – n’a été élevée qu’avec 91 balles.

De Klerk (2-44) a rejeté Dunkley lbw et a mis fin au coup fulgurant de Sciver, pris au milieu du guichet profond, tandis que Lamb elle-même a chuté de 17 points avant la victoire et la skipper Heather Knight (20) encore plus près, mais une victoire d’ouverture de la série n’a jamais été en doute.

Regardez le deuxième match international d’une journée entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, en direct sur Sky Sports Cricket vendredi. La couverture commence à 13h30, avec le premier bal à 14h.