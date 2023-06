Emma, ​​la femme de la star de Geordie Shore, Gaz Beadle, s’est précipitée à l’hôpital après des vacances en famille

L’épouse de GAZ Beadle, Emma McVey, a révélé qu’elle était de retour à l’hôpital après son retour de vacances en famille.

La courageuse maman de deux enfants a partagé un message depuis son lit d’hôpital avec ses 897 000 abonnés hier soir.

Emma, ​​qui a subi une opération cardiaque plus tôt cette année, a déclaré qu’elle regardait du bon côté car elle a admis que c’était un énorme soulagement d’être de retour au Royaume-Uni lorsqu’elle est soudainement tombée malade.

Le mannequin a écrit sur Instagram à côté d’une photo de l’hôpital : « Je ne me suis pas revu ici de si tôt mais je suis là.

« Tellement heureux que nous soyons rentrés au Royaume-Uni quand nous l’avons fait, si heureux d’avoir été admis à l’hôpital quand je l’étais. »

Elle a rapidement été inondée de messages de soutien de fans et d’amis sous son message.

La copine d’Emma, ​​Imogen Horton, a écrit : « Je pense à ton ange. »

Un deuxième ami a dit : « J’espère que tu vas mieux. Le meilleur endroit où être pour vous améliorer xx.”

Et un troisième fan a écrit : « Oh non, je pensais que tu en avais fini avec les hôpitaux. J’espère que vous reviendrez bientôt à 100 %. »

L’année dernière, Emma a déclaré au Sun qu’elle souffrait en silence de symptômes de colite ulcéreuse, une maladie inflammatoire de l’intestin (MII).

À cette époque, elle attendait également une intervention chirurgicale pour réparer trois trous dans son cœur.