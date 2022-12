Emma, ​​la femme de la star de Geordie Shore, Gaz Beadle, a honte de sa mère après avoir partagé une photo d’enfants qui s’embrassent

Emma, ​​la femme de la star de GEORDIE Shore, Gaz Beadle, a été brutalement honteuse après avoir partagé une photo de ses enfants en train de s’embrasser.

Les fans cruels se sont rendus dans la section des commentaires pour parler de l’image qui montrait Chester, trois ans, et Primrose, deux ans, s’embrassant sur les lèvres.

INSTAGRAM

Emma était maman honteuse d’un cliché des enfants du couple en train de s’embrasser[/caption]

Instagram

Emma a partagé le cliché de Chester et Primrose partageant un baiser[/caption]

Emma McVey, 28 ans, qui partage deux enfants avec l’ancienne star de Geordie Shore Gaz, 34 ans, a publié l’image de ses enfants en train de cuisiner.

Un clin d’œil a vu le couple – qui était vêtu d’un pyjama sur le thème de Noël – mesurer les ingrédients pour une pâtisserie festive.

D’autres clichés ont vu les frères et sœurs partager un baiser, alors que le grand frère Chester brandissait un signe de paix alors qu’ils posaient devant le comptoir de la cuisine.

Cependant, certains fans cruels ont profité des commentaires pour qualifier les images d ‘”absurdes” – alors que les fans de Gaz et Emma se précipitaient pour leur défense.

EN SAVOIR PLUS SUR GAZ BEADLE FACE À FACE Gaz Beadle de Geordie Shore montre une greffe de barbe LA LUTTE D’EMMA La femme de Gaz Beadle, Emma, ​​s’est précipitée à l’hôpital alors qu’elle révèle une épreuve médicale

“Absurde que deux enfants s’embrassent sur la bouche”, a déclaré l’un d’eux, tandis qu’un second intervenait : “Je ne suis pas sûr du baiser, avec tout le respect que je vous dois. Toujours pas normal à mon avis.

Un fan a répondu : « Ce sont des frères et sœurs, pour l’amour de Dieu. Si vous voyez un problème avec le « baiser », puis-je suggérer que le problème, c’est vous. »

Un autre a ajouté : « Qu’y a-t-il de mal à ce que des frères et sœurs s’embrassent à cet âge ? Ce sont tous les deux des enfants et si vous le regardez même d’une manière «pas sûre», alors vous êtes le problème.

D’autres les ont qualifiées de “belles” alors qu’elles ajoutaient des émojis de cœur et commentaient “l’amour évident” entre la famille.

Cela vient après que l’épouse de Gaz, Emma, ​​a révélé qu’elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital alors qu’elle posait dans une chemise d’hôpital pour une photo franche.

Elle a écrit que sur une période d’une semaine en août, elle avait «des caméras à l’intérieur d’elle» après avoir dû passer une radiographie pulmonaire.

La beauté brune a franchement partagé: «En l’espace d’une semaine, j’ai eu des gaz et de l’air, des caméras à l’intérieur de moi, appelé pour une radiographie pulmonaire pendant que je suis assis en train de déjeuner, du sang et pour commencer des perfusions, des injections et un autre chose dont je ne me souviens même pas parce que ma tête est constamment un hangar.

«Je ne montre pas beaucoup de ma vie sur les réseaux sociaux, autant que les gens le pensent. Je pense que j’essaie de gérer les choses moi-même et d’être présente à tout moment avec mes bébés.

Emma, ​​qui a souvent discuté de ses problèmes de santé avec ses fans, a déclaré qu’elle essayait maintenant “d’apprécier chaque jour”, ajoutant qu’elle “ne sait pas ce qui l’attend”.

En juin 2021, Emma a déclaré aux fans qu’elle avait besoin d’une opération à cœur ouvert après que les médecins aient trouvé trois trous dans son cœur.

Emma a donné naissance à la petite Primrose prématurément en décembre 2019, après avoir accueilli son fils Chester en janvier 2018.

Elle a commencé à sortir avec la star de Geordie Shore Gaz en août 2016, le couple se mariant l’été dernier devant sa famille et ses amis.

INSTAGRAM

Emma et Gaz partagent deux enfants ensemble[/caption]