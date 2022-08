Emma, ​​la femme de Bruce Willis, parle de son chagrin suite à son diagnostic d’aphasie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des mois après le diagnostic d’aphasie débilitante de Bruce Willis, la femme de l’acteur légendaire, Emma Heming Willis, s’ouvre sur son chagrin.

Mardi, le mannequin a partagé un montage vidéo sur Instagram, qui décrivait diverses activités qu’elle a menées au cours de l’été pour faire face à la maladie de son mari.

“C’était l’été de la découverte de soi – trouver de nouveaux passe-temps, sortir de ma zone de confort et rester active”, a-t-elle légendé le message, qui présentait des extraits de son jardinage, de son entraînement, du tennis et de la peinture. “Mon deuil peut être paralysant mais j’apprends à vivre avec. Comme me l’a dit ma belle-fille @scoutlaruewillis, le deuil est la forme d’amour la plus profonde et la plus pure. J’espère que vous y trouverez aussi du réconfort.”

Pour accompagner le montage vidéo, elle a utilisé la chanson classique d’Aretha Franklin de 1968 “I Say a Little Prayer for You”.

En mars, la famille de l’acteur a annoncé que Willis prendrait sa retraite après avoir reçu un diagnostic d’aphasie. L’aphasie est une condition qui affecte la capacité de communiquer. Son dernier film, intitulé “Paradise City”, est en postproduction, selon IMDb.

“Les incroyables supporters de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager le fait que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives”, lit-on dans un communiqué de la famille. “En conséquence et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui.”

Emma et Bruce se sont mariés en 2009. Le couple a deux filles ensemble.

