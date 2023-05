Emma Heming dit que la plus jeune fille « compatissante » de Bruce Willis se renseigne sur sa démence

Emma Heming Willis a partagé lundi que sa fille de 9 ans, Evelyn, se renseigne sur la maladie de son père Bruce Willis après son diagnostic de démence frontotemporale.

« Alors, je dois vous raconter cette histoire, et je vais essayer de le faire sans pleurer parce que quand Evelyn m’a dit ça, j’étais une vraie flaque d’eau », a partagé la femme de 44 ans dans un post vidéo sur son Instagram. .

Elle a dit que sa fille lui avait demandé il y a quelques jours : « Saviez-vous que les personnes atteintes de démence peuvent devenir gravement déshydratées ?

Heming Willis a dit à sa fille qu’elle n’était pas au courant de cela, mais a demandé comment elle le savait.

LA FEMME DE BRUCE WILLIS, EMMA, AJOUTE À SA «BOÎTE À OUTILS DE SOINS DE LA DÉMENCE» AU MILIEU DU DIAGNOSTIC DE L’ACTEUR

« Elle a dit: » Eh bien, j’étais à l’école l’autre jour « , et elle a dit: » et j’avais du temps libre, et je cherchais des faits amusants sur la démence. « »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Alors que la mère de deux enfants a déclaré que rechercher des « faits amusants » sur la démence « n’est pas drôle, c’est plutôt drôle », a-t-elle ajouté, touchant son cœur, car elle a dit que cela lui rappelait qu’Evelyn « est vraiment l’enfant de son père parce que ces deux-là vraiment J’adore juste quelques faits aléatoires. »

Elle a dit qu’elle avait dit à Evelyn qu’ils s’assureraient toujours que Willis ait une bouteille d’eau avec lui, et lui a expliqué: « C’est la chose la plus aimante et la plus compatissante que vous puissiez faire, c’est d’être curieuse et de vous renseigner sur la maladie de votre père. »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR POSTER

Développant cette idée dans une deuxième vidéo, Heming Willis a déclaré que l’une des « choses les plus aimantes et les plus compatissantes que nous puissions faire » en tant que soignants, familles et amis de personnes atteintes d’une maladie est de « nous renseigner sur la maladie de notre proche ». . »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a ajouté: « Alors, continuez à vous éduquer, restez curieux et n’oubliez pas d’hydrater vos proches. »

L’acteur de « Die Hard » a reçu un diagnostic de démence frontotemporale, a annoncé sa famille en février. Il avait déjà reçu un diagnostic d’aphasie l’année dernière et a cessé d’agir à ce moment-là.

WIllis et Heming Willis ont également une fille de 11 ans nommée Mabel, et l’acteur de « Sixth Sense » a trois filles adultes – Rumer, 34 ans, Scout, 31 ans et Tallulah, 29 ans – qu’il partage avec son ex-femme Demi Moore. Bruce est récemment devenu grand-père pour la première fois après que Rumer a eu une fille le mois dernier.