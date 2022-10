Emma Hayes sera toujours impliquée avec Chelsea Women après une hystérectomie d’urgence, déclare le directeur adjoint Paul Green | Nouvelles du football

Emma Hayes sera toujours impliquée avec Chelsea, a déclaré le directeur adjoint Paul Green, après qu’une hystérectomie d’urgence l’ait vue se retirer de son rôle de direction.

Hayes a annoncé jeudi qu’elle serait absente de la gestion quotidienne de l’équipe après son opération. Elle s’attend à se rétablir complètement, bien qu’elle n’ait pas précisé quand elle pourrait retourner à la pirogue.

Dans l’intervalle, Green sera rejoint par la directrice adjointe Denise Reddy et le personnel de l’arrière-boutique de Chelsea pour gérer l’équipe. La chirurgie de Hayes ayant eu lieu pendant la récente pause internationale, cela leur a donné le temps d’organiser leur fonctionnement en l’absence de l’entraîneur-chef.

Prenant en charge les tâches de presse d’avant-match vendredi, Green a révélé que Hayes surveillerait toujours l’équipe depuis chez elle pendant sa convalescence.

“Nous en étions conscients juste avant la trêve internationale, ce qui nous a donné l’occasion de nous préparer”, a déclaré Green.

“Bien sûr, la santé d’Emma est la chose la plus importante au-delà du football. C’était une bonne fenêtre pour pouvoir se faire opérer et pour nous de nous organiser dans les coulisses.

Image:

L’entraîneur adjoint de Chelsea Denise Reddy (à gauche) aidera à diriger l’équipe en l’absence de Hayes





“Je lui ai parlé plusieurs fois au cours de la semaine dernière, comme vous pouvez l’imaginer. Elle fait de bons progrès, elle est de retour à la maison maintenant et nous espérons que les progrès se poursuivront au quotidien.

“Bien sûr, nous lui souhaitons un prompt rétablissement et à part ça, nous avons cherché à nous organiser dans les coulisses. Denise est très expérimentée, elle a été entraîneur-chef à part entière en Amérique et au Danemark. Tanya (Oxtoby) a également été entraîneur-chef et Stuart (Searle), et moi qui avons travaillé aux côtés d’Emma depuis maintenant 10 ans.

“Nous étions dans cette situation en 2018 quand Emma était enceinte, donc ce n’est pas une situation nouvelle et j’ai pleinement confiance dans le personnel et les joueurs que nous obtiendrons les résultats nécessaires pour nous assurer que lorsque Emma reviendra, que nous sommes en bonne position sur tous les fronts.

“C’est comme d’habitude pour nous, cela signifie simplement que notre leader ne sera pas là. C’est un coup dur, mais le staff et les joueurs sont suffisamment expérimentés pour traverser cette situation.

Le manager de Brighton, Hope Powell, envoie ses meilleurs vœux à Emma Hayes alors que Chelsea se remet d’une hystérectomie d’urgence



“Nous avons Magda et Millie, les deux capitaines, ainsi que d’autres joueurs seniors, qui, j’en suis sûr, veilleront à ce que le joueur maintienne ses standards et obtienne les résultats pendant cette période pour Emma.

“Emma sera certainement toujours impliquée. Avec le personnage qu’elle est, elle sera à la maison pour regarder tous les entraînements en ligne, connectée au banc les jours de match tant qu’elle est assez bien pour le faire, elle sera donc fortement impliquée. Je suis sûr que ce sera difficile pour elle de regarder les matchs à domicile, mais j’espère que nous pourrons bien jouer dans ces matchs et obtenir les résultats nécessaires.

“Emma est très ouverte et honnête et une véritable source d’inspiration pour tout le monde. C’est juste un autre exemple d’elle qui est très ouverte et qui fait parler les problèmes des femmes pour que tout le monde en parle, ce qui n’est peut-être pas le cas au quotidien.

“Ce n’était pas une surprise pour moi quand elle a décidé qu’elle voulait publier la déclaration et être complètement transparente avec sa propre situation.”

Faits saillants du match de Super League féminine de la Barclays entre Chelsea et West Ham United



Les trois prochains matchs de Chelsea sont à l’extérieur dans la WSL à Everton dimanche et à Brighton, en direct sur Sky Sports, de part et d’autre d’un voyage au PSG en Ligue des champions.

Parlant du match du week-end contre Everton, Green a ajouté : “Nous l’attendons tous avec impatience. Denise et moi veillerons à ce que l’équipe soit prête pour le match.

“Nous avons un respect total pour Everton, nous savons que c’est une très bonne équipe sous un nouveau manager, que Denise et moi connaissons très bien. Nous attendons le défi avec impatience et tout le monde fera tout ce qu’il peut pour obtenir les trois points dimanche.”

La déclaration de Hayes dans son intégralité…

“Mardi dernier, j’ai subi une hystérectomie d’urgence suite à ma lutte contre l’endométriose. Je suis maintenant en convalescence et j’aurai besoin de temps et de patience pour retrouver la pleine santé.

“Je veux juste remercier également mes incroyables médecins, le Dr Alex Laurence et le Dr Sally Harris pour leurs soins exceptionnels. Un grand merci à nos propriétaires, au conseil d’administration et à notre directrice des ressources humaines, Jo Stone, pour le soutien qu’ils ont montré et bien sûr toute ma famille, mon staff et mes joueurs.

“Pendant mon absence, Denise Reddy prendra les décisions sur le terrain avec Paul Green qui s’acquittera de toutes les obligations de presse en mon nom.

“Nous avons construit une équipe formidable depuis de nombreuses années et nous avons adopté une approche très multidisciplinaire afin que si des situations comme celle-ci se présentent, nous soyons capables de répondre au défi. Nous avons une pleine confiance en Paul, Denise et tout le personnel.

“Nous savons aussi que l’équipe est très spéciale et nous ne doutons pas qu’ils feront tout pour maintenir leurs normes élevées. ‘A nos fans, vous avez dû m’écouter beugler de l’autre côté du terrain chaque semaine mais maintenant Je veux t’entendre encore plus fort parce que je serai assis à la maison à regarder l’équipe à la télévision jusqu’à mon retour.

“Je sais que vous respecterez le fait que ma santé passe avant tout et pour le moment, je dois donner la priorité à ce que je dois faire pour moi. Je m’attends à un rétablissement complet et j’ai hâte de vous voir dans un avenir prévisible.

“Tous mes vœux,

“Votre directeur

“Emma”