Emma Hayes ravie alors que Chelsea fait taire les sceptiques en conservant le titre de Super League féminine avec style | Actualités du football

Emma Hayes a admis que Chelsea estimait avoir un point à prouver cette saison en conservant le titre de la Super League féminine avec style.

Le succès de l’année dernière est venu au point par match lorsque la campagne a été interrompue en raison de la pandémie de coronavirus en mars 2020, lorsque les Blues étaient à un point derrière les dirigeants de Manchester City avec un match en main.

Mais l’équipe de Hayes n’a laissé aucun doute cette fois-ci en remportant le titre le dernier jour de la saison avec une raclée 5-0 de Reading.

Hayes a déclaré: « La saison dernière, nous n’étions pas les champions aux yeux de certaines personnes. Mais cette saison, les joueurs voulaient vraiment démontrer que nous étions les champions. »

















Lianne Sanderson, Siobhan Chamberlain et Sue Smith conviennent que Chelsea est une championne méritée après avoir remporté le titre WSL le dernier jour de la saison



« Il y avait quatre équipes qui auraient pu être présentes avec un cri et c’est parti pour le dernier jour, ce qui démontre à quel point c’est difficile. »

Ayant besoin d’une victoire pour refuser à City toute chance de les dépasser dans le tableau, les hôtes ont pris la tête dès la deuxième minute à Kingsmeadow grâce à Melanie Leupolz.

Le doublé de Fran Kirby et les buts de Sam Kerr et Erin Cuthbert ont complété une victoire écrasante qui a donné à Chelsea, quadruple poursuite, une deuxième pièce d’argenterie de la campagne.

« Savoir que vous arrivez dans le dernier match et que c’est entre vos mains est le seul endroit où vous voulez être », a déclaré Hayes.

« Toute la saison, nous n’avons perdu qu’un match. Nous ne sommes jamais trop bons pour perdre et cela vous permet de rester à la pointe. Mon équipe montre tant de côtés encore et encore – et aujourd’hui un autre résultat brillant.

« Je suis tellement vidé pour [the fans]. Cette équipe est incroyable et ils n’ont pas eu la chance de les expérimenter dans le stade. «

Image:

Les femmes de Chelsea ont battu Reading 5-0 dimanche pour remporter la WSL de cette saison



La pandémie de coronavirus a également causé des problèmes à gérer au sein de l’équipe.

Hayes a ajouté: « J’ai dû gérer un vestiaire de personnes qui n’étaient pas à la maison depuis plus d’un an – pour les maintenir en vie quand elles ont le mal du pays et se débattent. Cela m’a testé à un autre niveau.

«Les gens pensent qu’avoir de la force en profondeur est un avantage – eh bien, vous les gérez, alors!

«J’accepte que je ne peux pas les rendre tous heureux. Mon travail a toujours été de les mettre en position de compétitionner.

« Nous ne nous lassons pas de gagner. Il n’y en a pas assez. Je ne suis pas désolé pour ce que j’ai fait subir aux joueurs. »

La prochaine étape pour Chelsea est la finale de la Ligue des champions le week-end prochain contre Barcelone, mais Hayes donnera à son équipe une chance de célébrer son succès au titre.

«C’est un moment à apprécier», dit-elle.