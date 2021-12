Emma Hayes mène Chelsea à encore plus de gloire lors de la 50e finale de la FA Cup féminine

Emma Hayes célèbre le succès de la FA Cup avec Fran Kirby. John Walton/PA Images via Getty Images

LONDRES – Un jour où les pionnières ont été célébrées et célébrées lors de la 50e finale de la FA Cup féminine, Chelsea a ajouté un chapitre supplémentaire à sa remarquable dynastie de succès avec une victoire confortable sur Arsenal.

Chelsea a gagné 3-0 (diffuser une rediffusion sur ESPN +, États-Unis uniquement), ça aurait pu être sept. Et alors que Magda Eriksson brandissait le trophée devant une foule de 40 942 personnes à Wembley, cela rappelait le chemin parcouru par le jeu, un siècle après que la FA ait interdit aux femmes de jouer au football.

Ainsi, comme il s’agissait d’une célébration du présent, la génération actuelle et les détenteurs de la FA Cup sont également conscients de l’importance du passé. Wembley étant déjà plein à craquer, Lesley Lloyd et Elsie Cook ont ​​remporté la FA Cup avant que les équipes n’entrent sur le terrain. Elles étaient les capitaines de la première FA Cup féminine en 1971, alors appelée Mitre Challenge Trophy. Il n’y avait pas de présence officielle pour cette première finale, les joueurs se sont rendus en voiture au Crystal Palace National Sports Centre, ils se sont assis et ont mangé des sandwichs au fromage et aux cornichons sur les rives du terrain avant le coup d’envoi et, malgré le fait que Lloyd ait soulevé le trophée après elle. L’équipe de Southampton a gagné 4-1 contre Stewarton Thistle, la Coupe elle-même a depuis disparu.

Après avoir placé le trophée de cette année sur le stand, Cook et Lloyd se sont embrassés. Alors qu’ils admiraient les environs impressionnants de Wembley, la pyrotechnie étant amorcée, les joueurs effectuant tous leurs routines d’avant-match alors que les tribunes se remplissaient de jeunes fans impatients et de ceux qui avaient des souvenirs du passé proche du pré-professionnalisme (le sommet Super League féminine de vol n’est devenue professionnelle qu’en 2016), les deux capitaines de 1971 ont pris un moment pour s’imprégner de tout cela. 50 ans d’histoire jusqu’à aujourd’hui.

Mais il y avait l’autre anniversaire à marquer – comment en 1921, les femmes ont été interdites de jouer au football avec le conseil de la FA déclarant dans le procès-verbal de cette réunion que le sport n’était « pas adapté aux femmes et ne devait pas être encouragé ». Il y avait aussi la crainte que le football féminin rivalise avec celui des hommes en termes de popularité, étant donné qu’un an auparavant, le lendemain de Noël 1920, 53 000 supporters payants ont assisté à Dick, le match de Kerr contre les dames de St Helen à Goodison Park. L’interdiction a finalement été levée en 1971 et ici, 50 ans plus tard, Chelsea a réalisé une performance inoubliable contre Arsenal.

« C’était pour eux, car ils n’ont peut-être pas eu ces opportunités », a déclaré la manager de Chelsea, Emma Hayes. « Ils n’ont pas eu le privilège de jouer devant 40 000 fans à la télévision en direct. Aujourd’hui, c’est pour eux. Quelqu’un a déjà emprunté le chemin pour le rendre disponible pour nous. Des sacrifices ont été faits et nous devons les reconnaître. »

Chelsea soulève la FA Cup à Wembley. Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Alors que la fréquentation de 1920 constitue toujours le record d’un match de club féminin au Royaume-Uni, le fait d’avoir autant de fans à Wembley à un moment où le pays se prépare à des protocoles COVID-19 de plus en plus sévères témoigne du travail accompli pour développer et commercialiser le du football féminin, mais aussi au match que nous avions devant nous, qui comprenait Sam Kerr de Chelsea et Vivianne Miedema d’Arsenal, qui a terminé troisième et quatrième au scrutin du Ballon d’Or la semaine dernière.

Mais ce match a fini par être une affirmation supplémentaire du travail incroyable que Hayes a accompli à Chelsea et de la superbe équipe qui s’y est réunie. Il s’agissait en fait de la finale de la FA Cup de la saison dernière – reprogrammée en raison de COVID-19 – et la superbe victoire de Chelsea a ajouté la dernière pièce à un remarquable triplé national.

« Je pense que nous nous améliorons, vraiment, a déclaré Hayes. « En accumulant les victoires et les revers étranges, cette expérience compte pour quelque chose – vous ne pouvez pas prendre cela à la légère et nous l’avons utilisé à plein effet aujourd’hui. »

La victoire de Chelsea intervient trois saisons après leur dernier triomphe en FA Cup. Pour évaluer le travail accompli par Hayes pour faire évoluer cette équipe, seuls trois joueurs ont pris le départ de la finale 2018 et de l’édition 2021 : Eriksson, Millie Bright et Fran Kirby. Depuis lors, nous avons vu des internationaux établis Kerr et la gardienne Melanie Leupolz se sont ajoutés, aux côtés du lot de talents nourris et amenés par Hayes.

Mais dans les deux cas, les constantes du dernier triomphe de la FA Cup à dimanche faisaient partie intégrante de cette victoire impressionnante. Kirby a été exceptionnelle, marquant le premier match après seulement trois minutes alors qu’elle capitalisait sur la confusion défensive pour tirer sur Manuela Zinsberger d’Arsenal. Elle frapperait le poteau deux fois de plus, et était une menace constante et aurait pu facilement remporter le trophée du joueur du match.

« Je pensais que c’était le meilleur match de Fran sous un maillot de Chelsea », a déclaré Hayes par la suite. « C’est un trésor national, prends soin d’elle. »

Sam Kerr était l’un des héros de Chelsea, marquant deux buts. Tom Dulat – La FA/La FA via Getty Images

Eriksson et Bright ont été brillants en annulant la menace de Miedema, habituellement remarquable, qui a passé un après-midi tranquille. Mais ce qui a fait bouger ce groupe par rapport à celui qui a atteint la finale de la Ligue des champions l’année dernière, ce sont les affaires de transfert astucieuses dans le recrutement de Kerr, Pernille Harder et Leupolz – entre autres – et la soif inextinguible de Hayes pour plus d’argenterie.

Kerr a été la joueuse du match pour ses deux buts – d’abord un tir bien mené devant le poteau rapproché de Zinsberger, le second un jeton magnifiquement lobé – et elle aurait pu facilement en marquer deux de plus. « Sam est la meilleure attaquante du monde, elle est courageuse, pleine de confiance », a déclaré Hayes. « C’est une superbe athlète et une humaine incroyable. »

Kerr n’est revenu à Londres que jeudi après avoir été en service international avec l’Australie à Sydney, et a passé une nuit blanche samedi, mais a été remarquable pour repousser Arsenal alors que Chelsea créait chance après chance.

Arsenal, menant la WSL par deux points, a été largement dominé alors que Chelsea de Hayes a annulé son jeu de pressing en les faisant glisser large, puis en jouant à travers les demi-espaces. Cela témoigne du changement tactique opéré par Hayes au lendemain de sa défaite en finale de la Ligue des champions contre Barcelone en mai 2021, en adoptant une nouvelle formation 3-4-3. Mais encore une fois, elle a mélangé cela, passant sans effort à 4-4-2, puis à cinq en arrière en un clin d’œil, mais aussi à se déplacer avec une telle facilité qu’elle peut entraîner l’opposition hors de position et les laisser saisir pour mince air.

Hayes est l’un des meilleurs entraîneurs du jeu, et pourtant, elle continue de se pincer chaque matin au potentiel de ce groupe de joueurs. Elle a minimisé l’importance de cette finale de la FA Cup étant la dernière partie des aigus – en partie à cause de la fusion étrange de deux saisons – mais aussi parce que c’est leur perspective maintenant. Ils sont habitués à se battre pour de nombreux trophées, et rien que le succès n’est accepté.

« Londres est bleue, et quand la troisième fille est entrée, nous ronronnions », a déclaré Hayes. « Gagner un Treble – quadruple avec le Community Shield – est la plus grande réussite [I’ve had at Chelsea].

« C’est un grand jour pour le football féminin. Il y a cent ans, nous parlions des Dick, Kerr’s Ladies, maintenant nous parlons des femmes de Chelsea. Et nous devrions l’être. Ce soir, je vais en profiter. Sommes-nous les équipe la plus dominante en Angleterre ? Oui. Je pensais que nous étions une machine. Nous avons ronronné.

Bien que cette victoire soit une autre pièce d’argenterie dans l’armoire à trophées débordante de Chelsea, c’était un match autant une célébration de l’origine du jeu et des femmes qui ont contribué à faire d’un match comme celui de dimanche une réalité, qu’une affirmation de ce remarquable équipe dirigée par l’incroyable Hayes.