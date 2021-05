Emma Hayes: la patronne de Chelsea Women affirme que le club doit «livrer sur les deux fronts» en Super League féminine et en Ligue des champions | Actualités du football

La patronne de Chelsea, Emma Hayes, a souligné qu’elle voulait remporter la Super League féminine (WSL) « autant que tout » et que son équipe « doit livrer sur les deux fronts » avec une finale de la Ligue des champions à venir.

Les Blues sont entrés dans la finale de la Ligue des champions féminine pour la première fois, alors qu’un triomphe 4-1 contre le Bayern Munich à Kingsmeadow leur a donné une victoire de 5-3 au total dimanche.

Mercredi, ils reviennent à l’action WSL en affrontant Tottenham à l’extérieur – leur match en main contre les leaders de Manchester City.

Chelsea, deuxième, est à un point derrière City, avec une différence de buts de mieux. Après le match de mercredi, les équipes concluront leurs campagnes de championnat dimanche lorsque l’hôte de Hayes, Reading et City, affrontera West Ham à l’extérieur.

Hayes, dont l’équipe affrontera Barcelone en finale de la Ligue des champions à Göteborg le 16 mai, a souligné que « nous devons livrer sur les deux fronts ».

Les femmes de Chelsea se battent sur tous les fronts à l’approche des dernières semaines de la saison



« Imagine que nous ayons perdu [against Bayern] et vous devez jouer mercredi, et vous devez choisir un vestiaire qui perd, imaginez à quel point c’est difficile dans ma position », a déclaré Hayes.

«À partir d’une position gagnante, je peux leur faire faire n’importe quoi. À partir d’une position perdante, cela aurait été un grand défi. C’était dans mon esprit avant le match. Je n’arrêtais pas de penser: ‘Si nous voulons gagner la ligue, nous il faut encore gagner ces deux matchs – s’il vous plaît gagner », car je pense que ce serait une tâche impossible.

« Nous devons livrer sur les deux fronts. Je veux gagner la ligue, autant que n’importe quoi. C’est votre pain et votre beurre. C’est ce que Vic (Akers) m’a appris – c’est votre pain et votre beurre. »

Chelsea n’est que la deuxième équipe anglaise à atteindre la finale de la compétition continentale, après l’effort de 2007 d’une équipe d’Arsenal qui avait Hayes travaillant comme assistant-boss sous Akers.

Cette équipe a remporté un quadruple, ce que cette équipe de Chelsea peut également réaliser, la Coupe de la Ligue continentale étant déjà assurée.

Fran Kirby a inspiré Chelsea à la victoire contre le Bayern Munich avec deux buts en demi-finale retour



Le meneur de jeu de Chelsea, Fran Kirby, qui a marqué deux fois lors de la victoire contre le Bayern, a qualifié la victoire d ‘ »incroyable » mais a exhorté l’équipe à ne pas perdre de vue la ligue.

Elle a déclaré sur le site officiel du club: « Nous participons à cette compétition depuis longtemps et j’y étais lors de la première saison que nous avons lancée dans cette compétition.

«J’ai vu comment nous avons grandi et comment nous avons grandi en équipe. Tout le monde a tout donné, il y avait des corps en jeu et c’est vraiment spécial.

«C’est l’une des victoires les plus importantes, mais pour nous, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons encore à faire.

« Nous avons la ligue que nous voulons gagner et puis nous avons celle-ci que nous voulons aussi gagner. Nous ne pouvons pas simplement être heureux d’arriver à la finale. »

Chelsea se prépare à affronter une équipe de Tottenham qui est huitième du tableau WSL, garantie de ne pas tomber et sans victoire lors de ses neuf derniers matches de championnat, dont deux ont été des matchs nuls.