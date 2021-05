Emma Hayes: la patronne de Chelsea affirme que la victoire est dans l’ADN du club après une semaine historique pour les équipes masculines et féminines | Actualités du football

La patronne de Chelsea Women, Emma Hayes, a déclaré que la victoire était dans l’ADN du club après une semaine historique où les équipes masculines et féminines ont atteint la finale de leurs compétitions respectives de la Ligue des champions.

L’équipe de Thomas Tuchel a battu le Real Madrid en demi-finale mardi pour réserver une place en finale de la Ligue des champions contre Manchester City à Istanbul, tandis que l’équipe de Hayes a battu le Bayern Munich à Kingsmeadow ce week-end pour organiser une finale de la Ligue des champions féminine avec Barcelone à Göteborg.

Hayes dit que les réalisations des deux équipes témoignent de la culture gagnante cultivée au club depuis le sommet.

« C’est un sentiment fabuleux pour tout le monde en interne, l’ADN de Chelsea est de gagner », a-t-elle déclaré.

« J'ai toujours dit que c'était un club familial avec des gens au sommet et au conseil d'administration qui sont étroitement liés à chaque équipe du club.

















L'ancien joueur de Chelsea, Geremi, pense que Thomas Tuchel a montré sa qualité pour tirer le meilleur parti du même groupe de joueurs qui avait connu des difficultés plus tôt dans la saison.



« C’est unique dans une équipe de haut niveau. La seule chose qui a été ressentie lorsque les deux équipes se sont qualifiées pour la finale est l’excitation et la joie unanimes du club de football.

« Le soutien que nous avons tous les deux a été récompensé. Nous avons montré au club ce dont nous sommes capables compte tenu du soutien brillant que nous avons. »

Chelsea est en pole position pour décrocher des couronnes consécutives de la WSL après que leur victoire 2-0 en milieu de semaine contre Tottenham les ait menés à une distance touchante du titre.

Les Hayes ont deux points d'avance en tête du classement et entament le dernier match contre Reading en sachant que trois points les verront couronnés champions. Manchester City, deuxième, affrontera West Ham et pourrait devancer les Blues s'ils gagnent et que l'équipe de Hayes perd.

















Anita Asante pense que son ancien club Chelsea a la force et la mentalité nécessaires pour terminer le quadruple cette saison après avoir atteint la finale de la Ligue des champions.



Si Chelsea est capable de décrocher le titre, Hayes a déclaré que ce serait sa meilleure réussite à ce jour, compte tenu de la force accrue des prétendants à la WSL dans cette campagne.

« Le fait qu’elle ait été la WSL la plus forte signifie qu’elle se classe comme la meilleure réalisation. La qualité en profondeur à travers la ligue est élevée, chaque équipe est empilée.

« Si vous regardez les chiffres que Manchester City a apportés cette année, Everton et Manchester United, plus Arsenal. Ce n’est pas comme si les équipes n’avaient pas dépensé d’argent, nous l’avons tous fait.

« Nous avons été l’équipe dominante tout au long de la saison. Man City a connu une très bonne saison, nous poussant jusqu’au bout, j’espère juste que nous en ferons assez dimanche pour franchir la ligne. »

Hayes espère imiter le quadruple d’Akers

Chelsea n’est que la deuxième équipe féminine anglaise à atteindre une finale de la Ligue des champions, après qu’Arsenal l’ait fait en 2006/07, Hayes faisant alors partie de l’équipe d’entraîneurs de Vic Akers.

Arsenal a remporté l’équivalent de la Ligue des champions féminine dans le cadre d’un quadruple en 2006/07



L’équipe d’Arsenal d’Akers a ensuite complété un quadruple sans précédent cette année-là avec Alex Scott marquant le but gagnant en finale dans une équipe qui comprenait également Anita Asante, Rachel Yankey, Lianne Sanderson et Karen Carney, entre autres.

Hayes espère pouvoir s’inspirer de cette expérience aux côtés d’Akers pour achever ce qu’elle décrit comme un exploit « inhumain » à Chelsea.

Elle a déclaré: « Chaque équipe entre dans chaque saison en aspirant à chaque trophée. Je suis ici depuis si longtemps que je sais que si vous commencez à penser à des choses dans quelques semaines ou quelques titres à venir, vous avez perdu.

« Il y a une raison pour laquelle cela n’a pas été fait depuis Vic Akers à Arsenal. C’est presque inhumain de l’essayer.

« J’ai beaucoup appris de Vic et je le fais encore. J’ai appris à construire quelque chose, il m’a appris cela. Les valeurs qui vous sous-tendent. Vic a été une partie importante de ma carrière et il voulait que j’aille en finale plus que quiconque. .

« Je suis très reconnaissant pour la visibilité que j’ai eue avec lui. J’ai la chance d’avoir travaillé avec lui. »