Emma Hayes: la manager de Chelsea Women subit une hystérectomie d’urgence | Nouvelles du football

La manager de Chelsea Women, Emma Hayes, a déclaré qu’elle aurait “besoin de temps et de patience pour retrouver la pleine santé” après avoir subi une hystérectomie d’urgence.

Dans un communiqué, Hayes a déclaré: “Mardi dernier, j’ai subi une hystérectomie d’urgence à la suite de ma bataille en cours contre l’endométriose. Je suis maintenant en convalescence et j’aurai besoin de temps et de patience pour retrouver la pleine santé.

“Je veux juste remercier également mes incroyables médecins, le Dr Alex Laurence et le Dr Sally Harris pour leurs soins exceptionnels. Un grand merci à nos propriétaires, au conseil d’administration et à notre directrice des ressources humaines, Jo Stone, pour le soutien qu’ils ont montré et bien sûr toute ma famille, mon staff et mes joueurs.”

Hayes, 45 ans, s’attend à se rétablir complètement, mais n’a pas précisé quand elle pourrait retourner à l’abri. Une hystérectomie est une intervention chirurgicale majeure pour enlever l’utérus et a un long temps de récupération.

“Pendant mon absence, Denise Reddy (assistante) prendra les décisions sur le terrain avec Paul Green (directeur général) qui s’acquittera de toutes les obligations de presse en mon nom”, a déclaré Hayes.

“Nous avons construit une équipe formidable depuis de nombreuses années et nous avons adopté une approche très multidisciplinaire afin que si des situations comme celle-ci se présentent, nous soyons capables de répondre au défi. Nous avons une pleine confiance en Paul, Denise et Nous savons également que l’équipe est très spéciale et nous sommes convaincus qu’ils feront tout pour maintenir leurs normes élevées.

“A nos fans, vous avez dû m’entendre hurler de l’autre côté du terrain chaque semaine, mais maintenant je veux vous entendre encore plus fort car je serai assis à la maison à regarder l’équipe à la télévision jusqu’à mon retour.

“Je sais que vous respecterez le fait que ma santé passe avant tout et pour le moment, je dois donner la priorité à ce que je dois faire pour moi. Je m’attends à un rétablissement complet et j’ai hâte de vous voir dans un avenir prévisible. “

Les trois prochains matchs de Chelsea sont à l’extérieur dans la WSL à Everton dimanche et à Brighton, en direct sur Sky Sports, de part et d’autre d’un voyage au PSG en Ligue des champions.

Hayes a dirigé Chelsea pendant 10 ans, remportant cinq titres de Super League féminine, quatre FA Cups, deux Coupes de la Ligue et atteignant une finale de la Ligue des champions.

Chelsea est actuellement quatrième de la WSL après deux victoires et une défaite lors de ses trois premiers matchs.