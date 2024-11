Emma Hayes a trouvé l’équilibre entre la célébration et l’évaluation de l’USWNT, remportant la fenêtre d’octobre

La défenseuse centrale Naomi Girma a volé la vedette à Louisville alors que l’équipe nationale féminine des États-Unis terminait la fenêtre internationale avec sa troisième victoire. Mais la véritable histoire de ce camp d’octobre est la quantité d’évaluations que l’entraîneur-chef Emma Hayes a gérées en plus de la nature festive de la tournée de victoires de l’équipe pour la médaille d’or aux Jeux olympiques.

« J’en ai retiré ce que je voulais en retirer », a déclaré Hayes mercredi. « Une tonne de débutants, des minutes gérées pour tous ceux qui jouent encore en NWSL, (et) une chance de développer certaines choses que, pour nous, nous nous sommes fixés comme objectifs sur le terrain d’entraînement. »

Hayes a confirmé tout ce qu’elle a dit depuis qu’elle a pris ses fonctions en mai, remontant à ses premières apparitions dans les médias à New York ce printemps – en particulier : la forme du club compte. Même si ses mains étaient légèrement liées pendant cette fenêtre, car les célébrations des Jeux olympiques l’obligeaient à appeler tous les membres en bonne santé de l’équipe qui se rendait aux Jeux en France cet été, elle a utilisé au maximum ses places restantes. Elle a également maximisé la rotation, non seulement dans les formations de départ et ses choix de remplaçantes, mais aussi dans les alignements de 23 joueurs le jour du match.

Les sept joueurs non plafonnés de la liste, y compris un ajout au milieu du camp, ont remporté leurs premières minutes de l’USWNT.

La défenseure de l’Orlando Pride Emily Sams et le milieu de terrain du Washington Spirit Hal Hershfelt étaient en France en tant que remplaçants mais n’ont pas vu le terrain. L’attaquante du Racing Louisville Emma Sears a immédiatement impressionné lors de ses débuts en tant que quatrième joueuse de l’histoire du programme à enregistrer un but et à aider lors de sa première sélection. La défenseure du Bay FC, Alyssa Malonson, a décroché sa première passe décisive lors de ses débuts mercredi contre l’Argentine, jouant le rôle de passeuse du Girma. Eva Gaetino du Paris Saint-Germain, Mandy Haught des Utah Royals et Yazmeen Ryan du Gotham FC complètent les nouveaux enfants.

3 – Trois différents #USWNT Les joueuses (Eva Gaetino, Mandy Haught et Alyssa Malonson) débuteront leurs débuts en équipe nationale dans le même match pour la première fois depuis quatre l’ont fait le 7 mars 2001 contre l’Italie. Les nouveaux arrivants. pic.twitter.com/mzv4oVFFUL – OptaJack⚽️ (@OptaJack) 30 octobre 2024

Il y a eu aussi des retours importants. Alyssa Thompson a finalement marqué son premier but international à son retour dans l’équipe nationale après avoir raté la liste olympique, et Ashley Sanchez et Hailie Mace ont gagné des minutes contre l’Argentine.

Il est difficile d’être en désaccord avec l’approche de Hayes concernant la forme du club après une fenêtre réussie, car elle a atteint tous ses objectifs et remporté trois victoires multi-buts. En prime, elle a finalement vu l’équipe perdre un but, forcée de revenir contre l’Islande à Nashville dimanche. C’était la première fois que l’USWNT prenait du retard dans un match dirigé par Hayes.

Le défi consiste désormais à déterminer dans quelle mesure ces matches comptent réellement à long terme. Même si les matchs amicaux étaient amusants à regarder – personne ne se plaindra non plus d’un doublé de Girma – avec autant d’accent mis sur la rotation et l’évaluation, cela ressemble plus à l’une des premières pièces d’un puzzle plus vaste. Celui qui ne sera pas achevé avant quelques années.

La seconde moitié de 2024 a généralement été considérée comme une période de récupération et de réflexion globale au niveau de l’équipe senior.

Alors que la prochaine et dernière fenêtre de l’année, fin novembre et début décembre, impliquera deux adversaires européens de premier plan sur la route, les matchs amicaux contre l’Angleterre et les Pays-Bas seront probablement une exception par rapport à cette période. Des adversaires plus en vue signifient des enjeux plus élevés, mais il est juste de s’attendre à ce que Hayes utilise à nouveau toute la profondeur de son effectif en gardant un œil sur l’évaluation et le développement.

Notre dernier match à domicile de l’année n’a pas déçu ! ⚡ Un stade à guichets fermés, trois débuts internationaux et deux buts de l’extraordinaire défenseure centrale Naomi Girma ! #USWNT x @JimBeam pic.twitter.com/ab7bcLUX8u – Équipe nationale féminine de football des États-Unis (@USWNT) 31 octobre 2024

Hayes a déjà montré qu’elle n’avait pas peur des grands moments et a donné la priorité à l’utilisation de la profondeur de son effectif pour amener Jaedyn Shaw, Croix Bethune et d’autres à leur premier tournoi majeur cet été. Alors que le onze de départ contre l’Angleterre le 30 novembre sera certainement le plus fort possible, Hayes a une autre chance de s’assurer que les joueurs qui seront cruciaux au succès de l’équipe dans deux ou trois ans connaîtront également un environnement comme le stade de Wembley.

Le véritable signe des choses à venir sera le Futures Camp de janvier, que Hayes a promis d’organiser en même temps que le camp complet de l’équipe senior à Los Angeles. L’USWNT n’a pas organisé de camp de talents et d’identification depuis 2019, peu de temps après que Vlatko Andonovski a repris l’équipe, mais c’était le seul à avoir eu lieu au cours de son mandat de quatre ans.

Hayes a promis de ratisser large, notamment après les demi-finales des équipes des moins de 20 ans et des moins de 17 ans lors de leurs Coupes du monde respectives cette année. Mais malgré toute l’angoisse suscitée ces dernières années par le changement générationnel, la piste est enfin entièrement dégagée.

Les Jeux olympiques ont été le geste symbolique le plus évident de la fin d’une ère de l’USWNT, Alex Morgan n’étant pas nommé sur la liste. C’était une disparition surprise pour une joueuse générationnelle, mais c’était aussi un témoignage de l’équipe qu’elle a contribué à bâtir.

Il y a plus d’options que jamais dans chaque position. Faire partie de la liste américaine semble plus difficile que par le passé, mais cela est également plus clairement lié à la forme et donc plus transparent que jamais. Hayes a enfin véritablement enterré la ligne de « chirurgie d’urgence » avec laquelle elle est arrivée et a mené l’équipe à l’or olympique, et comme promis, le travail plus vaste est maintenant en cours.

Ces trois matchs ont constitué un bon début, mais ce n’était néanmoins qu’un début.

Les 270 premières minutes du cycle menant à la Coupe du monde 2027 au Brésil et aux Jeux olympiques organisés à domicile à Los Angeles un an plus tard sont dans le sac. Il y a encore tellement plus à venir.

(Photo du haut : Scott Wachter / Imagn Images)