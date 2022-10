Emma D’Arcy révèle que Matt Smith est venu avec cette scène dans la finale de la saison ‘House of The Dragon’

House of the Dragon, le spin-off à succès de la franchise Game of Thrones, a récemment terminé sa première saison avec un cliffhanger plutôt sombre. Les fans ne semblent pas pouvoir attendre la prochaine saison pour commencer à diffuser. Si vous n’avez pas encore vu la finale, nous tenons à vous avertir qu’il y a des spoilers à venir. L’actrice Emma D’Arcy qui joue la princesse Rhaenyra, a récemment révélé que c’était Matt Smith (qui joue Daemon) qui avait suggéré que « Daemon devrait donner à Rhaenyra la nouvelle » de la mort de son fils de 14 ans, Lucerys « Luke » Targaryen. Dans une interview avec le magazine GQ, l’actrice a révélé que Matt avait suggéré que la nouvelle soit annoncée lorsque les deux personnages “s’éloignaient de la caméra, vers la cheminée”.

Emma D’Arcy a mentionné que la dernière scène de la finale de la saison était extrêmement importante car perdre un enfant “recadre immédiatement le chagrin”. Elle a déclaré: “Quand nous sommes arrivés sur le plateau pour répéter, il faut le savoir, c’est Matt Smith, dans un tour de f ****** génie, qui a proposé l’idée que Daemon devrait donner des nouvelles à Rhaenyra pendant que nous ‘ re les deux C’était un choix sublime, et je pouvais le voir instantanément. Nous en avons en quelque sorte parlé, mais je pense que perdre un enfant, perdre son fils, cela recadre immédiatement le chagrin.

La mort de Lucerys Velaryon, interprétée par Elliot Grihault, est survenue aux mains de son oncle Aemond, qui nourrissait une rancune contre le jeune de 14 ans après qu’une bagarre d’enfance lui ait coûté un œil. Luke a été pris en embuscade lors d’une tempête où Aemond l’a poursuivi avec son énorme dragon Vhagar.

Le dragon devient voyou pendant l’incident et tue le dragon plutôt jeune et de taille nettement plus petite de Luke. Luke finit par tomber à mort du ciel. Le jeune prince s’était rendu à Storm’s End pour rendre visite à Lord Borros Baratheon dans le but de fidéliser sa mère Rhaenyra.

House of the Dragon devrait avoir 4 saisons au total. Il est basé 200 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l’histoire de la maison Targaryen.

