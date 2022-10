Emma D’Arcy disant ‘Negroni Sbagliato’ rend Internet très assoiffé

Parfois, après une longue journée à traiter avec des ennemis furieux de votre statut d’héritier ou remettant en question la légitimité de vos enfants, tout ce que vous voulez faire, c’est vous détendre et vous détendre avec un verre.

Quel serait Maison de l’étoile du Dragon Le personnage d’Emma D’Arcy, la princesse Raenerya toujours pressée, s’imprègne-t-elle ? Vous connaissez peut-être déjà la réponse.

Dans une vidéo publié sur le compte TikTok de HBO Max en octobre. Le 1er janvier, D’Arcy a révélé sa boisson préférée à la co-vedette Olivia Cooke, qui joue la reine Alicent. “Un negroni… sbagliato… avec du prosecco dedans”, dit D’Arcy avec des pauses ludiques entre les deux. “Oh, magnifique”, répond Cooke.

Internet a jugé le clip, qui compte 1 million de likes à ce jour, aussi brûlant que le souffle du dragon. La voix de D’Arcy, en particulier, attire beaucoup l’attention, les utilisateurs la qualifiant de “si apaisante” et la comparant à du vin vieilli “extrêmement cher”.

“La façon dont ils ont dit” avec du prosecco dedans “m’a fait fondre”, a écrit un commentateur.

La livraison de l’acteur a déclenché une tendance TikTok où les utilisateurs publient leurs propres vidéos en prononçant les mots de D’Arcy. Plus de 16 000 vidéos ont utilisé le son jusqu’à présent. Voici quelques exemples:

Maintenant que vous avez compris la tendance, parlons de cette boisson.

Un negroni est un cocktail italien à base de gin, de vermouth rouge et de Campari. Un negroni Sbagliato remplace le gin par du prosecco. C’est donc un peu moins alcoolisé, parfait pour les occasions où vous ne voulez pas en faire trop… ou pour un héritier assiégé qui est trop occupé pour une gueule de bois.

House of the Dragon, une série préquelle se déroulant 200 ans avant Game of Thrones, a presque terminé sa première saison. L’avant-dernier épisode sera diffusé dimanche. Tu peux regarder une version plus longue de la conversation entre D’Arcy et Cooke sur la chaîne YouTube de HBO Max.