Emma Corrin rend hommage à la princesse Diana après avoir remporté le Golden Globe pour The Crown

Emma Corrin a rendu hommage à la princesse Diana après avoir remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pour son rôle de royale dans The Crown.

L’actrice de 25 ans s’est couverte la bouche et a gloussé alors que son nom était appelé avant de remercier « mon prince charmant » Josh O’Connor, qui jouait le prince de Galles dans la série.

Elle a dit: « Merci beaucoup à Diana, vous m’avez appris la compassion et l’empathie au-delà de tout ce que je pourrais imaginer. »

Emma n’était pas le seul succès britannique à la cérémonie, qui était présentée depuis Beverly Hills et New York, avec de nombreux nominés et gagnants apparaissant virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Kaluuya a remporté le prix du meilleur acteur de soutien pour son rôle de l’activiste des Black Panther Fred Hampton dans Judas and the Black Messiah.

Acceptant le prix via une webcam, Kaluuya a déclaré: « Cela m’a enlevé. J’ai tout donné. »

Boyega a remporté le prix de l’acteur de soutien pour son rôle dans la série de téléfilms Small Axe sur la vie en tant que personne noire dans les années 1970 à Londres.

La cérémonie avait été éclipsée par une controverse sur le manque de membres noirs au sein de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), qui compte 87 membres, dont les membres choisissent les lauréats des Golden Globe.

Trois membres de la HFPA sont apparus sur scène lors de la cérémonie et se sont engagés à faire mieux.

« Nous attendons avec impatience un avenir plus inclusif », a déclaré Ali Sar,

le président actuel, originaire de Turquie.

Fey a déclaré: « Voyons ce que ces cinglés européens ont nominé cette année.

« Nous savons tous que les remises de prix sont stupides. Même dans les choses stupides, l’inclusivité est importante et il n’y a pas de membres noirs de la Hollywood Foreign Press Association.

« Je réalise que HFPA peut-être que vous n’avez pas reçu le mémo … mais vous devez changer cela. »

