Emma Corrin, en tant que princesse Diana, remporte son premier Golden Globe pour «The Crown».

Après avoir remercié le HFPA, ainsi que la distribution et l’équipe de l’émission dans son discours d’acceptation, elle a remercié la princesse. «Surtout, merci beaucoup à Diana», a déclaré Corrin, 25 ans, qui est à l’origine du rôle et joue la princesse de 16 à 28 ans. «Vous m’avez appris la compassion et l’empathie au-delà de toute mesure que je pourrais imaginer , et au nom de tous ceux qui se souviennent si tendrement et passionnément de vous dans nos cœurs, merci.

La représentation étrange et sympathique d’Emma Corrin de la princesse Diana dans la saison 4 de « The Crown » de Netflix – surnommée à juste titre « The Diana Season » – lui a valu un Golden Globe pour la meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée dramatique. C’était sa première nomination aux Golden Globes.

Lorsqu’elle a été choisie pour le rôle, Corrin était une jeune diplômée de l’Université de Cambridge et une actrice relativement inconnue. Dimanche soir, elle a battu une liste impressionnante de nominés, dont sa co-vedette Olivia Colman, qui joue la reine Elizabeth II, et Jodie Comer de «Killing Eve».

Corrin – qui a joué aux côtés de Josh O’Connor, qui est revenu dans la saison 4 en tant que Charles, prince de Galles – a ébloui les téléspectateurs en capturant de nombreuses manières de la princesse, comme ces inclinaisons de tête just-so, et en s’attaquant à certaines des plus grandes difficultés de Diana, notamment sa bataille contre un trouble de l’alimentation, la désintégration de son mariage et la naissance de ses fils. Mais incarner Diana, décédée en 1997 à l’âge de 36 ans, une superstar internationale qui avait été couverte sans relâche dans les tabloïds, était extrêmement exigeante. Et donc, Corrin a décidé de faire sienne la représentation.

« C’est très difficile; c’est beaucoup à affronter et beaucoup de pression, d’autant plus que nous nous rapprochons du moment où il sort », a-t-elle déclaré au New York Times l’année dernière. «Je n’ai jamais pensé que je voulais l’incarner ou l’imiter», a-t-elle déclaré. «Je la considère plus comme un personnage, et c’est mon interprétation d’elle.»

La saison prochaine, le rôle de Diana sera repris par Elizabeth Debicki, qui représentera très probablement les dernières années de la princesse.