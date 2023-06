Emma Corrin de The Crown montre ses aisselles poilues – et les fans disent tous la même chose

La star de THE Crown, Emma Corrin, a révélé qu’elle laissait ses aisselles pousser naturellement dans un nouveau post pour célébrer le mois de la fierté.

L’acteur, 27 ans, a profité d’un moment de jardinage au soleil hier et a pris un selfie dans un débardeur à mi-chemin du rempotage d’une plante.

Emma Corrin a profité d'un moment de jardinage hier

Emma joue le méchant dans le prochain film Deadpool

Vêtue d’un débardeur vert et d’un pantalon blanc bouffant, Emma a serré un gant de jardinage entre ses dents.

En arrière-plan, on pouvait voir Spencer, le chien d’Emma, ​​se servir au dîner de son propriétaire alors qu’il avait le dos tourné.

La star a légendé la photo: « Joyeux mois de la fierté….vivez honnêtement et aimez-vous fort….vous-même et les autres…..atteignez vos rêves comme Spencer le fait pour mon déjeuner. Continuez à partager, restez forts et gardez les plantes en pot dans un pantalon blanc. Vous avez tout compris.

Les fans ont apprécié Emma pour vivre selon leurs propres conditions.

L’un d’eux a commenté : « Je t’aime Emma, ​​je t’aime tellement !! »

Un autre a dit: « Tu es cool. »

Un troisième a écrit: « Sweet Hero !! »

Emma a récemment été liée à un homme mystérieux après avoir été photographiée en train de se rapprocher de lui lors d’un voyage en métro.

La star s’identifie comme queer et non binaire, mais a parlé dans le passé de ce qu’elle ressentait en contradiction avec sa relation passée avec un homme.

Dans une interview avec Vogue, Emma s’est ouverte sur ses attitudes envers le genre, en écrivant : « Dans mon esprit, le genre n’est tout simplement pas quelque chose de figé et je ne sais pas si ça le sera un jour ; il pourrait toujours y avoir une certaine fluidité là-bas pour moi.

« Je me sens beaucoup plus vu quand on m’appelle » ils « , mais mes amis les plus proches, ils m’appelleront » elle « , et cela ne me dérange pas, car je sais qu’ils me connaissent. »

Plus tôt cette année, Emma a décroché le rôle principal dans Deadpool 3 des studios Marvel, aux côtés de Ryan Reynolds.

Ils joueront le méchant mais les détails sur l’intrigue sont inconnus.

La co-star Ryan s’est rendue sur Twitter pour souhaiter la bienvenue à Emma dans la « Deadpool Family ».

Il a écrit : « Nouvel ajout à la famille ! La famille Deadpool, pour plus de clarté. Ce qui ressemble à une vraie famille, sauf qu’il y a moins de jurons… Bienvenue, Emma Corrin !

Emma est surtout connue pour avoir incarné Lady Diana Princesse de Galles dans la quatrième saison du drame historique à succès de Netflix The Crown.

Ils ont remporté un Golden Globe, un Critics’ Choice Award et ont été nominés pour un Primetime Emmy Award.

Emma a également joué dans le drame Amazon My Policeman présenté en première au Festival du film de Toronto, ainsi que dans la coproduction Netflix et Sony de Lady Chatterley’s Lover.



Emma est surtout connue pour le rôle de la princesse Diana dans The Crown

Emma a fait une princesse Di convaincante dans la série royale