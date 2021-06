Emma Corrin de THE Crown a déclaré qu’elle se sentait «terrifiée» en jouant la princesse Diana.

L’actrice de 25 ans a fait ses débuts dans la quatrième saison de la série à succès Netflix l’année dernière et a remporté le Golden Globe de la meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée dramatique.

Emma Corrin de la Couronne révèle qu’elle se sentait «terrifiée» et «une responsabilité folle» en jouant la princesse Diana[/caption]

Elle a depuis évoqué la « responsabilité insensée » d’assumer l’héritage gigantesque de Diana lors d’une conversation avec la star de Bridgerton, Regé-Jean Page.

S’exprimant sur le chat virtuel Actors On Actors avec Variété, elle a déclaré: « Je me souviens quand j’ai eu le rôle, j’ai ressenti ce sens insensé des responsabilités, jouer aussi Diana, c’est un peu terrifiant. »

Cependant, Emma n’avait pas réalisé qu’elle était envisagée pour le rôle lorsqu’elle a rencontré pour la première fois les agents de casting.

Elle a expliqué: «Je travaillais, travaillais, essayais de gagner de l’argent à Londres et aussi, courais frénétiquement pour auditionner pour tout ce que je pouvais.

Elle a joué aux côtés de Josh O’Connor dans le rôle du prince Harry[/caption]

« Nina Gold et Rob Sterne, qui ont choisi The Crown, m’ont demandé de venir aider pour certaines des lectures de chimie qu’ils faisaient entre Camillas, qu’ils auditionnaient. »

Elle a ajouté: « Alors j’étais comme » OK « et ce n’était pas une audition, j’étais payée pour être là et je n’allais pas être devant la caméra. »

Régé-Jean a répondu : « Vous avez reçu un appel du directeur de casting pour venir et être un lecteur, essentiellement, boum ! Emma a l’énergie de Diana.

Emma est prête à revenir en tant que princesse Diana dans la prochaine série de The Crown après avoir été un succès en tant que royale.

Emma a parlé de la « responsabilité insensée » d’assumer l’héritage de Diana[/caption]





Elizabeth Debicki, 30 ans, prendra le rôle de Diana pour la cinquième saison ?? mais les patrons conçoivent des moyens pour elle et Emma, ​​24 ans, d’être à l’écran.

Un initié a déclaré: «La règle de la Couronne est que tout le casting change après deux séries, mais Emma a été exceptionnelle en tant que Di.

« Donc, bien qu’Elizabeth assumera le rôle, ils cherchent des façons dont son prédécesseur peut apparaître, mais en flashbacks sur ses jeunes années. »

Le tournage commence l’été prochain avec la star de Harry Potter, Imelda Staunton, 64 ans, dans le rôle de la reine.