EMMA Coronel Aispuro est née le 3 juillet 1989 à San Francisco, en Californie. Elle a grandi à Durango, près de l’État de Sinaloa.

On pense qu’elle s’est mariée en 2007 à l’occasion de son 18e anniversaire.

Emma est une ancienne reine de beauté qui partage souvent des photos d’elle en ligne.

C’est une mexicaine-américaine, la fille d’Inés Coronel Barreras, éleveur de bétail, et de Blanca Estela Aispuro Aispuro.

Son père, éleveur, aurait cultivé de la marijuana et du pavot à opium et son oncle est le baron de la drogue Igancio Nacho Coronel, un membre important du cartel de Sinaloa et l’un des hommes les plus dignes de confiance d’El Chapo.

El Chapo serait tombé amoureux d’Emma Coronel lorsqu’il l’a vue lors d’un concours de beauté dans l’État mexicain de Durango en 2007.

Elle participait au festival local du café et de la goyave en 2007, alors qu’elle n’avait que 17 ans et El Chapo a exercé son influence pour s’assurer que la fille gagne.

El Chapo, 47 ans à l’époque, a courtisé le jeune Coronel, qui l’a finalement épousé le jour de son 18e anniversaire.

Dans une interview avec le LA Times, elle a déclaré: « Je dirais que ce qui m’a séduit, c’est sa façon de parler, la façon dont il me traitait, la façon dont nous avons commencé à nous entendre – d’abord en tant qu’amis et de là tout le reste.

« Il a tendance à séduire les gens par sa manière d’être, d’agir, la façon dont il traite les gens en général. »

Elle était un incontournable de son procès en 2019 à New York – après quoi il a été emprisonné à vie dans une prison à sécurité maximale aux États-Unis.

Après qu’un tribunal de New York ait reconnu Guzman coupable d’avoir dirigé un empire géant de la cocaïne, sa femme s’est promenée à travers les paparazzis en attente jusqu’à une voiture en attente « comme une célébrité quittant un club ».