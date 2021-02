Emma Bunton a accordé à Kim Kardashian la chance de rejoindre le légendaire groupe Spice Girls après avoir été impressionnée par son hommage à elle.

La chanteuse de 45 ans de 2 Become 1 a été stupéfaite lorsque la star de télé-réalité Kim, 40 ans, a fait sa meilleure impression de Baby Spice sur Instagram.

La star américaine – qui a sa propre carrière musicale ratée – a posé pour une photo avec ses cheveux en nattes et a tiré une moue innocente à la caméra.

Kim a sous-titré le moment sur Instagram avec les mots: «Baby Spice» – attirant l’attention de la star lauréate du Brit Award elle-même.







(Image: Dave Hogan)



S’exprimant lors de son émission Heart FM, Emma a lancé une invitation à Kim à rejoindre le groupe – mais a averti qu’elle ne serait pas autorisée à la remplacer en tant que Baby.

Emma a déclaré: «Kim, je pensais, d’accord, alors cette année c’est le 25e anniversaire des Spice Girls et nous ne pouvons certainement pas avoir deux Baby Spices dans le groupe.

«J’ai bien peur que non, mais je suis sûr que les filles ne voudraient pas que vous vous joigniez.









« Hey? Faites-moi savoir et je vous ajouterai au groupe WhatsApp. »

Depuis plus d’un an, les Spice Girls menacent de se regrouper et de reprendre la route suite au succès de leur tournée britannique en 2019.

Des rapports suggèrent qu’Emma, ​​Mel’s B and C et Geri Horner sont tous prêts à se produire en direct pour le plus grand plaisir des fans.

Un trou en forme de Victoria Beckham dans le groupe pourrait donc être offert à Kim.







(Image: PA)



Vicky a chanté le moins du groupe des cinq – suggérant qu’un chanteur remplaçant n’aurait pas trop de répliques à mémoriser s’il participait à une tournée.

Alors que Kim – qui est actuellement mariée à la superstar du rap Kanye West – a elle-même une certaine expérience dans le monde de la musique.

Elle a sorti une chanson intitulée Jam (Turn It Up) en 2011, mais la piste n’a pas réussi à figurer dans les classements et a été brutalement critiquée par la critique – un critique a qualifié la chanson de: «morceau de musique de danse générique à l’esprit mort».