Emma Bunton a fait une confession choquante à propos des Spice Girls.

Le chanteur, 44 ans, a révélé à quel point l’ancien groupe de filles était « probablement ivre » quand ils ont enregistré leur tout premier album, Spice, en septembre 1996.

Elle a partagé les informations pour la première fois lors d’une apparition sur Shopping With Keith Lemon.

La star a admis que les filles sirotaient « le vin mousseux le moins cher » pour passer à travers le processus d’écriture et d’enregistrement stressant.

« Nous écrivions l’album. Nous buvions de l’Asti en studio. C’est le vin mousseux le moins cher », lui dit Emma, ​​connue sous le nom de Baby Spice.

Keith a été surpris, demandant: « Alors, tu es ivre sur certains morceaux? »

Emma rit: « Probablement! »







(Image: AFP / Getty Images)



Les filles vivaient autrefois toutes ensemble à Maidenhead dans les années 1990 avant de devenir célèbres.

Emma a dit à Keith qu’elle avait partagé une chambre avec Victoria Beckham, également connue sous le nom de Posh Spice, lorsque les cinq copains – Emma, ​​Victoria, Mel B, Mel C et Geri Halliwell – vivaient ensemble.

Intrigué par cela, il a demandé: « Était-elle chic à l’époque? »







(Image: Getty Images)



Emma lui a dit: « Elle avait des vêtements chics, eh bien, à l’époque on pensait qu’ils étaient chics! »

Cela vient après que Geri a révélé qu’elle avait appris qu’un bombardier à ongles avait l’intention de la cibler lors de sa première performance solo aux Brit Awards en 2000.

Avant de monter sur scène, Geri a été avertie par la police de ne pas continuer avec le spectacle mais elle a refusé de se retirer.







(Image: BBC)



David Copeland, qui a été emprisonné à vie en 2000, prévoyait d’assassiner la sensation pop sur scène en raison de son amitié avec la légende de la musique George Michael, a affirmé Geri.

La chanteuse dit qu’elle a ignoré sans crainte la menace perverse de Copeland et a déclaré qu’elle ne serait pas intimidée en annulant sa performance.

L’ancien groupe pop, qui s’est séparé en 2000, veut se réunir pour son 25e anniversaire l’année prochaine pour jouer à Stateside – et veut désespérément que Victoria fasse une apparition.

Sporty Spice Mel C a déclaré au Mirror: « Nous adorons être aux États-Unis et avons passé tellement de bons moments là-bas à faire des émissions de télévision et des activités promotionnelles. Et nous voulons tellement y retourner. »







(Image: Getty Images)



Les fans encourageront les filles à se réunir après que Victoria a déjà refusé de les rejoindre en tournée pour célébrer leurs 25 ans.

Une source a déclaré au Daily Star en juillet: « Victoria sera toujours une Spice Girl et aime beaucoup les filles, mais en raison d’autres engagements, elle ne pourra pas partir en tournée avec elles. »

Cependant, il semble que le plan pourrait changer, car quand on a demandé à Mel C si Victoria était « persuadable », elle a ri: « Nous y travaillons. »

