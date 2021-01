Emma Bunton a admis qu’elle était heureuse que les médias sociaux n’existaient pas lorsqu’elle a connu la gloire avec les Spice Girls.

La sensation pop – qui est devenue un nom familier sous le nom de Baby Spice dans le groupe de filles dans les années 90 – dit qu’elle a eu la chance d’avoir de l’intimité lorsqu’elle a commencé dans le showbiz à l’âge de 19 ans.

La mère de deux enfants, Emma, ​​44 ans, a également expliqué qu’elle ne savait pas comment elle se serait débrouillée si elle avait dû faire face à Facebook et Instagram à un jeune adulte aux yeux du public.

S’ouvrant à Clemmie Telford sur le podcast Honestly, le musicien a déclaré franchement: « J’avais juste 19 ans quand il [the band] a commencé et je ne sais pas comment j’aurais géré les médias sociaux et les images à l’époque. «

Réfléchissant à la première fois qu’elle a remarqué un fan capturant son image, sans sa permission, Emma a révélé: «Je me souviens de la première fois que j’étais avec des amis dans un club et j’ai vu quelqu’un avec un téléphone avec appareil photo et ils ont pris une photo de moi. «







Elle a ajouté: « J’ai pensé » Oh mon Dieu, c’est tout maintenant, c’est la vie privée faite et il n’y a pas de frontières « . Cela m’a fait peur. »

Expliquant qu’elle sait qu’être une star signifie plus d’attention, la blonde a ajouté qu’il y avait des moments où elle voulait être à l’abri des regards indiscrets.

«Dans le monde des célébrités, bien sûr, vous êtes là-bas», dit-elle.







« Mais il y a ces moments où tu aimerais passer du temps avec tes amis et ne pas avoir quelqu’un qui soit intrusif, mais ça s’est passé à ce moment-là. »

Emma a également noté qu’elle se souvenait à quel point les concerts étaient différents avant que les fans aient des téléphones portables.

Elle a déclaré: «Notre première tournée (Spice Girls) était incroyable.

« Je me souviens avoir regardé le public et vu des visages. Maintenant, quand vous faites une tournée, vous ne voyez que des téléphones. Personnellement, j’espère vraiment que vous prenez également cela en compte. »







Partageant qu’elle n’est pas à l’abri des pièges de la technologie et des médias sociaux elle-même, elle a ajouté: « Je fais la même chose. Je vais et je prends des photos et je pense ‘Attends, je ne traite pas cela dans mon esprit comme un souvenir ‘. «

Emma a poursuivi: « Être une Spice Girl à l’époque et maintenant aurait été très différent. »

Au cours de la conversation, Emma a également laissé entendre qu’elle souhaitait accueillir le bébé numéro trois.

Prouvant qu’elle est couveuse, elle a jailli: «Chaque fois que je vois un bébé, mes ovaires sautent, et mon autre moitié est désespérée (pour un autre)», dit-elle.

« Mais j’ai eu deux beaux bébés en bonne santé. »



* Le podcast Honestly de Clemmie Telford avec Emma Bunton est sponsorisé par Vodafone et disponible en ligne.