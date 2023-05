Emma Barton d’EastEnders partage une rare photo amoureuse avec son petit ami rockeur Jason Perry

La star d’EASTENDERS, Emma Barton, a donné aux fans un aperçu rare de sa vie amoureuse hors écran.

L’ancienne star de Strictly, qui joue Honey Mitchell sur le feuilleton BBC1, sort avec le producteur de musique Jason Perry, l’ancien leader du groupe de rock britannique A, depuis plusieurs mois.

L'actrice sort avec le rockeur Jason depuis plusieurs mois

Emma, ​​45 ans, avait l’air plus heureuse que jamais alors qu’elle passait une journée à Brighton Beach avec Jason et un groupe de copains.

L’actrice avait l’air chic dans une chemise blanche, un pantalon bleu ample et un chapeau de soleil en paille.

Alors que Jason portait une chemise orange vif, un t-shirt blanc classique et un pantalon noir.

Emma a légendé le post: « Samedi ensoleillé au bord de la mer. »

La favorite de la télévision a tenu les fans au courant de sa vie loin d’Albert Square, partageant récemment des clichés d’elle avec Jason.

Sur une photo, la paire pouvait être vue à l’aise, avec Emma écrivant: « Mon amour. »

Beaucoup de ses co-stars ont afflué pour commenter la nouvelle romance d’Emma.

L’acteur de Ben Mitchell, Max Bowden, a écrit: « J’adore te voir heureux. »

Patsy Kensit a posté: « Ps si heureux que vous soyez amoureux. Déjeuner avec @danielle_harold et @jamie_b10 chez Scott quand les agendas le permettent ? Tu me manques. »

Tandis que Natalie Cassidy et Louisa Lytton partageaient une série de cœurs amoureux.

The Sun a révélé en exclusivité que la romance survient après qu’Emma a rejoint l’application de rencontres réservée aux membres Raya l’année dernière.

Un copain à l’époque a déclaré: « Le couple est amoureux l’un de l’autre et est très gentil d’être avec lui. »

Jason a jailli sur Instagram: « Je me sens plus heureux que jamais grâce à cette femme magnifique », tandis qu’Emma a laissé des emojis de cœur d’amour sous les messages de Jason et l’a marqué « mon homme ».

En janvier, le couple a profité d’une escapade romantique à Cuckfield, dans le West Sussex, avec Emma partageant une photo du couple confortable dans des chapeaux en laine et des manteaux d’hiver.

Elle a écrit à côté du message: « Rechargé les batteries… Week-end plein de beauté, de paix, de nature, d’amour, de nourriture et de boisson. »

Jason a commenté le post : « Le meilleur moment avec toi Emma. J’aimerais qu’il nous reste encore de la soupe.

Jason a également partagé une photo en décembre alors qu’il jaillissait de sa « petite amie ».

Il a partagé une photo d’Emma et a écrit: « Super fière de ma petite amie travailleuse et talentueuse Emma Barton alors qu’elle se rend au théâtre pour sa course de Noël… aucune idée d’où elle trouve l’énergie et je veux lui souhaiter bonne chance et meilleurs voeux et amour dans le monde.

« Pour moi, ces dernières années ont été un peu plus difficiles à cette période de l’année mais je me sens plus heureuse que jamais grâce à cette magnifique dame ! L’amener sur. »

Emma était auparavant mariée à l’avocat Nigel Stoat en 2002, avant de se séparer en 2005.

La star du savon a donné aux fans un aperçu de sa romance hors écran

Emma est surtout connue pour jouer Honey Mitchell sur le feuilleton BBC One