Xiaomi a publié un rapport assez intéressant Patchwall Replay 2020 qui donne un aperçu de la façon dont les utilisateurs de Xiaomi Mi TV en Inde interagissent avec leur téléviseur, ce qu’ils regardent, les catégories les plus populaires, le contenu en langue régionale et ce que les enfants regardent. Xiaomi dit que les données proviennent de 14 milliards d’interactions que les utilisateurs ont effectuées avec la couche de curation de contenu PatchWall sur les téléviseurs Xiaomi Mi. La société confirme que plus de 5 millions de téléviseurs Mi ont été vendus depuis la mise en vente de la gamme au début de 2018. À l’heure actuelle, la gamme de téléviseurs Mi de Xiaomi comprend 10 modèles, au prix compris entre 14 999 Rs et 54 999 Rs. Xiaomi dit que plus de 85% des téléviseurs Mi vendus en Inde sont fabriqués en Inde.

Les données du Xiaomi Patchwall Replay 2020 couvrent l’intégralité de 2020, qui comprend les mois passés à l’intérieur en raison de la pandémie de coronavirus. Les statistiques de visionnage des enfants, également motivées par le besoin d’apprentissage virtuel tout au long de l’année, indiquent que la catégorie des divertissements éducatifs a enregistré un bond de 177% des vues. Les comptines et les vidéos de bricolage ont connu un pic à partir de mars et ont culminé pendant les mois d’été de mai et juin. Je ne suis absolument pas surpris que Baby Shark soit parmi les plus populaires suivis par Wheels on the Bus, Tales of Akbar and Birbal et Bal Ganesha. Le rapport Xiaomi Patchwall Replay 2020 indique qu’il y a eu plus d’un million de sessions en mode enfants enregistrées et qu’il y a eu une augmentation de 205% des vues dans la seule catégorie enfants, au cours de l’année. Les personnages les plus aimés, et je suis entièrement d’accord avec cela en fonction des habitudes de visionnement de mon petit, sont la princesse Elsa et la princesse Anna de Frozen, Chhota Bheem, Winnie The Pooh et Woody.

Le Xiaomi PatchWall comprend toutes les plateformes de streaming vidéo populaires en Inde, notamment Netflix, Amazon Prime Video, Disney + Hotstar, Zee5, Jio Cinema, Sony Liv, Alt Balaji et plus encore.

Les données de Xiaomi Patchwall Replay 2020 indiquent que 2,5 fois plus de personnes ont regardé des films en semaine par rapport à 2019, peut-être une autre conséquence de devoir rester à la maison en raison de la pandémie. Il s’avère que PatchWall a également enregistré des chiffres solides pour les versions de Box Office, qui comprenaient du contenu de Disney + Hotstar Multiplex, Zee5 et Amazon Prime Video. Xiaomi déclare: «Pour une version du vendredi, PatchWall génère le même trafic qu’une émission du premier jour à domicile sur toutes les chaînes multiplex 3k + en Inde.» Le visionnage de films a augmenté en août, après une tendance à la hausse constante à partir de mars. Il semble également y avoir beaucoup d’appétit pour les émissions de télévision originales. Les données de Xiaomi Patchwall Replay 2020 indiquent qu’il y a eu une augmentation de 133% des vues des émissions de télévision originales en 2020, par rapport à 2019. Les émissions populaires comprenaient Mirzapur 2 et Paatal Lok sur Amazon Prime Video et Scam 1992: The Harshad Mehta Story on Sony Liv.

Les rediffusions de mythologie étaient à nouveau au centre des préoccupations, en particulier dans les mois d’avril à juin. Cela pourrait être le signe d’une anxiété de masse, due à l’incertitude de la pandémie et à la durée pendant laquelle les verrouillages et l’instabilité économique se poursuivraient. Quelque chose de familier d’une époque plus heureuse d’antan a mis les gens à l’aise – les rediffusions de Mahabharat, Ramayana, Devon ke Dev… Mahadev et Shaktimaan ont enregistré plus de 3 millions d’interactions. Le contenu en langue régionale a enregistré une augmentation de 56% des vues tout au long de l’année. Sur PatchWall sur les téléviseurs Xiaomi Mi, le télougou, le tamoul, le bengali, le marathi, le malayalam et le kannada étaient les plus actifs en matière de contenu dans d’autres langues indiennes. Après être restés à l’intérieur et se frayer un chemin vers un mode de vie malsain, les utilisateurs de Xiaomi Mi TV ont enregistré une augmentation de 93% du nombre de vues dans le contenu de la catégorie fitness.

Avec les mises à jour récentes, Xiaomi a ajouté de nombreuses fonctionnalités au PatchWall dans la gamme Mi TV. Les nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités incluent la télévision en direct, des recommandations intelligentes, un mode enfants, une recherche universelle et un centre utilisateur. Xiaomi affirme que 87 millions de vues ont été enregistrées pour les utilisateurs interagissant avec les nouvelles fonctionnalités de PatchWall sur leurs téléviseurs Mi. Les fonctionnalités populaires basées sur le contenu comprenaient un Top 10 de l’Inde d’aujourd’hui qui est mis à jour régulièrement, une liste de surveillance des célébrités et quelque chose appelé Collections qui sont des compartiments de contenu basés sur un sujet ou un thème.