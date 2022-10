Émissions forestières masquées par la comptabilité gouvernementale : rapport

Une analyse suggère que le Canada utilise des méthodes douteuses pour sous-estimer considérablement les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie forestière, qui, selon lui, égalent celles des sables bitumineux de l’Alberta certaines années.

“Le Canada s’attribue le mérite de l’élimination du carbone de vastes forêts qui n’ont jamais été exploitées comme moyen de masquer les émissions”, a déclaré Michael Polanyi de Nature Canada, qui a coparrainé le rapport.

Le rapport publié mardi, également parrainé par le Natural Resources Defense Council, utilise des données et une méthodologie fédérales pour tenter de déterminer la quantité de carbone émise par le secteur forestier canadien.

Environnement Canada déclare des émissions directes pour presque tous les secteurs de l’économie. Mais l’exploitation forestière est gérée par un chiffre appelé “flux net combiné”, combinant les processus naturels et l’activité industrielle.

Les chiffres du gouvernement fédéral suggèrent que les émissions de carbone provenant de l’exploitation de la soi-disant «forêt gérée» – toute forêt sous dispense forestière, qu’elle soit ou non exploitée – sont globalement équilibrées presque uniformément par l’absorption de carbone provenant de la repousse forestière.

Ressources naturelles Canada a longtemps défendu son approche, affirmant qu’elle est conforme aux directives des Nations Unies et qu’elle est utilisée par d’autres pays.

Mais le rapport indique que les calculs du gouvernement sont trompeurs.

Le gouvernement n’attribue pas le carbone libéré par les incendies de forêt à l’industrie. Cependant, il crédite l’industrie pour le carbone absorbé par la repousse forestière, même si cette forêt n’a jamais été exploitée et que les activités humaines ne jouent aucun rôle dans sa régénération.

“C’est comme si une personne au régime s’attribuait le mérite d’avoir mangé des aliments qu’elle ne mange pas”, a déclaré Jennifer Skene du Natural Resources Defense Council.

Les auteurs ont tenté d’exclure l’impact des incendies de forêt. Ils ont tenté d’isoler les émissions directement attribuables à l’industrie à l’aide de données, de méthodes et d’hypothèses gouvernementales.

Ils ont calculé la quantité totale de carbone stocké dans les arbres récoltés. De cela, ils ont soustrait le carbone qui restera détenu dans les produits à longue durée de vie, tels que les matériaux de construction. Ils ont également soustrait le carbone absorbé par les arbres lorsqu’ils repoussent sur des blocs forestiers replantés.

Le résultat? Au lieu d’environ même-steven, le rapport conclut que depuis 2010, la foresterie a libéré une moyenne d’environ 85 mégatonnes de carbone chaque année. Les chiffres du gouvernement de l’Alberta indiquent que les sables bitumineux émettent environ 70 mégatonnes par an à cause de la production.

Les documents du gouvernement fédéral défendent la façon dont il calcule les émissions. Ils disent que l’exclusion des incendies de forêt des émissions provenant des forêts gérées permet aux scientifiques d’isoler les émissions de l’activité humaine.

“Les inventaires (de gaz à effet de serre) du Canada séparent les émissions et absorptions forestières dans la forêt aménagée dues aux activités humaines des émissions et absorptions dues aux feux de forêt, aux épidémies d’insectes forestiers et à d’autres perturbations naturelles”, indique un document publié en juin.

“Si une telle approche n’était pas utilisée, il serait impossible d’évaluer comment les activités de gestion forestière affectent les estimations. En effet, les perturbations naturelles domineraient les estimations des émissions et des absorptions.”

Les émissions de carbone provenant des incendies de forêt sont calculées et ont révélé que les forêts du Canada sont maintenant une source de carbone plutôt qu’un puits. Cependant, ces émissions ne sont pas attribuées à l’industrie.

“Le gouvernement n’inclut ni ne compte les incendies de forêt, mais s’attribue ensuite le mérite de la repousse après que ces incendies ont eu lieu”, a déclaré Polanyi.

Polanyi a déclaré que les calculs du rapport sont conservateurs. Ils ne traitent pas du carbone libéré par les arbres coupés pour les routes forestières, du carbone libéré des sols forestiers non récoltés après qu’ils ont été coupés ou qu’ils n’ont pas repoussé.

“La grande majorité de l’exploitation forestière au Canada se déroule dans des forêts auparavant non exploitées”, a-t-il déclaré.

La différence est importante, car le Canada ne peut pas atteindre ses objectifs en matière de changement climatique s’il n’a pas une image précise de son point de départ, a-t-il déclaré.

“Les gens acceptent généralement que des rapports précis sur les émissions soient essentiels”, a déclaré Polanyi.

Polanyi a déclaré que les conclusions du rapport renforcent l’argument selon lequel les émissions de la foresterie devraient être réglementées de la même manière que celles des autres industries.

“Le gouvernement devrait mettre en place une stratégie pour réduire les émissions de ce secteur. Ces émissions devraient être réglementées ou incluses dans le système de tarification basé sur la production, tout comme d’autres industries sont incluses.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 octobre 2022.