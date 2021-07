Émission Orgueil et Préjugés : comment postuler, date de sortie, intrigue et comment regarder

Une NOUVELLE émission de téléréalité sur les rencontres a une tournure spéciale – elle est inspirée d’un roman classique de Jane Austen du 19e siècle.

Orgueil et préjugés : une expérience dans la romance se concentrera sur une « héroïne » alors qu’elle recherche l’amour.

2 Keira Knightley et Matthew Macfadyen dans le film Pride & Prejudice de 2005 Crédit : Alamy

Comment puis-je postuler à l’émission de téléréalité Orgueil et Préjugés ?

L’émission comprendra huit « prétendants » qui tenteront de conquérir le cœur d’une femme.

Tous sont encouragés à postuler pour être l’un des neuf membres de la distribution.

« Est-ce que la vie de rencontre moderne vous manque? » demande le spectacle.

« Avez-vous envie d’une nuit de romance, de promenades en char et de bals ?

« Vous voulez poursuivre l’amour dans un lieu international fantaisiste ? »

Ceux qui jouent peut postuler ici.

2 Knightley et Macfadyen Crédit : © Universal Pictures. Tous les droits sont réservés

Quelle est la date de sortie de Pride & Prejudice ?

Peacock a commandé l’émission de téléréalité, mais aucune date de sortie n’a été annoncée.

Le service de streaming a révélé que la série était en production le 7 juillet 2021.

La production n’a pas encore commencé car les producteurs continuent de chercher des stars pour leur nouveau spectacle.

De quoi parle l’émission de téléréalité Orgueil et Préjugés ?

Les producteurs espèrent revenir en arrière vers une autre ère de rencontres dans cette nouvelle émission de téléréalité.

» Logées dans un château à la campagne, sur un magnifique fond de collines, l’héroïne et les prétendants vivront ce dont sont faits les rêves « , lit-on dans la description de la série.

« Des balades en calèche et en barque sur le lac, au tir à l’arc et aux lettres manuscrites pour communiquer, ils seront plongés dans une quête d’amour voyageant dans le temps.

« En fin de compte, notre héroïne et ses prétendants découvriront si l’expérience romantique ultime leur trouvera le véritable amour. »

La série a été développée par Endemol Shine North America en association avec Shine TV.

Il est inspiré du roman classique de 1813 écrit par Jane Austen.

Le roman suit les aventures et la vie amoureuse de la protagoniste Elizabeth Bennet et a inspiré plusieurs séries télévisées et films.