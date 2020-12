L’initiative ludo-éducative transmédia de la Population Foundation of India, Main Kuch Bhi Kar Sakti Hoon (MKBKSH – I, A Woman, Can Achieve Anything), a apporté des changements au cours de trois saisons réussies – avec 183 épisodes et un nombre total de téléspectateurs d’environ 150 millions de téléspectateurs. . Et maintenant, l’histoire d’un professionnel de la santé dévoué, le Dr Sneha Mathur, qui non seulement fournit des soins médicaux critiques, mais défie également les normes sociales régressives, a reçu le Best in Communication Award de la FICCI (Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes). Prix ​​de l’assainissement 2020.

Sur la base du succès et de la popularité des deux premières saisons, M. Parameswaran Iyer, alors secrétaire du Département de l’eau potable et de l’assainissement, a demandé à la Population Foundation of India de sensibiliser aux problèmes d’assainissement et d’hygiène au MKBKSH.

La série a développé des messages promouvant les objectifs de la mission Swachh Bharat en mettant l’accent sur l’autonomisation des femmes pour qu’elles participent à la mission.

Ce prix, initié par l’ISC (India Sanitation Coalition) et la FICCI, a reconnu le pouvoir du divertissement éducatif pour briser les normes sociales profondément enracinées pendant quatre années consécutives. Il a présenté des talents qui ont eu un impact sur l’horizon de développement de l’Inde.

Les quatrièmes prix ISC-FICCI / Conclave annuel ont eu lieu virtuellement du 26 au 27 novembre 2020. Il s’agissait d’une reconnaissance et d’une célébration des dirigeants, des étoiles montantes et des organisations travaillant pour une Inde « plus propre, plus saine, plus sûre et plus heureuse ». «

Poonam Muttreja, directeur exécutif de PFI, est humble et fier de l’impact de la série sur son public.

Elle dit: «L’idée était d’atteindre les cœurs et les esprits dans des régions du pays qui sont souvent ignorées par les médias de divertissement traditionnels. L’accent a été mis sur des questions critiques telles que l’assainissement, la santé et l’autonomisation des femmes. Cela a été fait d’une manière qui a subtilement informé et inspiré les gens à changer leur vie. Ce prix et les nombreuses histoires reel-to-real, ou histoires montrant l’impact de l’émission sur la vie réelle, que nous avons documentées prouvent que cela fonctionne. «

Le réalisateur et créateur de l’émission, Feroz Abbas Khan, a ajouté: «Un protagoniste fort et empathique comme le Dr Sneha est au cœur de la révolution ludo-éducative déclenchée par MKBKSH et cela vaut la peine de voir les messages. les personnes pour lesquelles ils ont été produits et développés. Ce prix confirme ma conviction que le divertissement peut être transformateur. »

Les évaluations d’impact ont montré que la série pouvait encourager le public à travailler ensemble en tant que familles et communautés pour transformer leur vie.

À Pratappur, les membres de la communauté du Jharkhand ont été inspirés à se rassembler pour construire des toilettes et travailler pour mettre fin à la défécation à l’air libre dans leur village.