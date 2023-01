Émission de quiz ITV ‘axes’ après la première série

ITV a supprimé l’une de ses émissions de quiz après une seule série.

Fastest Finger First – qui a fait ses débuts sur le diffuseur l’année dernière – fait ses adieux après avoir échoué à impressionner les fans.

TVI

Fastest Finger First a fait ses débuts l’année dernière[/caption] TVI

Le spectacle n’a pas réussi à impressionner et a maintenant été supprimé[/caption]

Fastest Finger First, animé par Anita Rani, a vu cinq concurrents s’affronter pour une place garantie dans la prochaine série de Who Wants To Be A Millionaire.

Le programme ITV n’a duré que cinq épisodes, sélectionnant les nouveaux candidats pour le programme de Jeremy Clarkson.

Cependant, après une seule série, il a été rapporté que la série avait été interrompue sans date de retour définie.

TV Zone a révélé: «La série dérivée de jour du jeu télévisé ITV Who Wants To Be Millionaire est sur le point d’être abandonnée.

“Il n’est pas prévu que la série revienne quand Who Wants To Be A Millionaire? revient en studio en février.

Cela vient après que les téléspectateurs de l’émission ITV n’aient pas pu s’empêcher de faire une blague TRÈS grossière sur un candidat de génie.

Un épisode a vu Seb, John et Rachel jouer les uns contre les autres pour gagner une place en face de Jeremy Clarkson dans l’émission principale.

John, de Port Talbot, a immédiatement impressionné les téléspectateurs, passant au segment en tête-à-tête.

Il a ensuite dû affronter les autres concurrents qui se sont relayés pour le détrôner en un contre un.

Mais après quatre tours, John n’avait pas bougé, car ses doigts rapides comme l’éclair étaient plus rapides que n’importe qui d’autre et il avait réussi à passer à un épisode à venir de Millionaire.

Les fans étaient ravis pour John, mais certains n’ont pas pu s’empêcher de faire des blagues X sur ses compétences.

L’un d’eux a grossièrement écrit sur Twitter : “La vitesse des doigts de John… Je parie que sa femme est une femme heureuse !!”

Un autre a ajouté avec effronterie : « John est très populaire auprès des filles de Port Talbot, la vitesse de ces doigts ne m’étonne pas… »

Ailleurs, Anita, 44 ans, a laissé les téléspectateurs dire la même chose à propos de son choix de tenue audacieux.

Les fans aux yeux d’aigle de l’émission ont souligné à quel point l’ensemble violet frappant d’Anita ressemblait à celui de l’ensemble de l’émission ITV.