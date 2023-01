Émission d’après-match du match de championnat CFP: RJ Young réagira en direct après Georgia-TCU

La poussière va bientôt retomber sur un palpitant football universitaire saison, et un champion sera couronné.

Sera-ce Goliath, alias n ° 1 Géorgie , le moteur de la SEC et le champion national en titre ? Ou sera-ce David, autrement connu sous le nom de n ° 3 CGU l’histoire de Cendrillon hors du Big 12?

Avec les Bulldogs entrant dans la mi-temps avec une avance de 38-7, l’écriture semble certainement être sur le mur.

Cependant, il s’avère qu’il y aura certainement de nombreuses intrigues à aborder, de grands jeux à analyser et, bien sûr, un aperçu de ce qui va suivre.

Et RJ Young sera là pour tout décomposer, avec une édition spéciale en direct de son podcast, “The Number One College Football Show”.

Branchez-vous ici immédiatement après le match pour participer à toute l’action.

En attendant, vous pouvez consulter nos pannes, analyses, et des choix pour le jeu – ainsi qu’une foule de fonctionnalités d’avant-match intéressantes pour les deux équipes – ici.

