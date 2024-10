Emirates signale des « discussions sérieuses » avec Boeing — RT World News

La compagnie aérienne a été contrainte de procéder à des ajustements coûteux à sa flotte en raison de retards de livraison, a déclaré son président.

Le président d’Emirates, l’une des plus grandes compagnies aériennes internationales, a déclaré que le transporteur aurait « conversations sérieuses » avec Boeing après que le géant manufacturier américain a annoncé que son modèle 777X serait encore retardé.

Boeing a confirmé la semaine dernière que la première livraison de son gros-porteur serait reportée à 2026, près de six ans après que l’avion 777X devait atteindre ses clients.

Commentant ce retard, le président d’Emirates, Tim Clark, a déclaré lundi que la compagnie aérienne « a dû apporter des modifications importantes et très coûteuses à nos programmes de flotte en raison des multiples manquements contractuels de Boeing, et nous aurons une conversation sérieuse avec eux au cours des prochains mois. »

Le transporteur phare des Émirats arabes unis est également l’un des plus gros clients gros-porteurs de Boeing, avec une commande en cours de 150 appareils.

Les premiers 777X devaient initialement être livrés en 2021, mais la société a repoussé à plusieurs reprises la date de lancement.

En août, le constructeur a suspendu les essais en vol du 777X après avoir découvert des fissures dans un composant critique reliant les moteurs aux ailes.

Le retard de livraison survient alors que l’entreprise est aux prises avec des obstacles à la certification et des grèves impliquant près de 33 000 de ses travailleurs américains. Les grèves en cours ont sapé la production des avions les plus vendus de Boeing, tels que le 737 MAX, le 777 et le 767, et ont interrompu son programme d’essais du 777X.















La semaine dernière, Boeing a également annoncé son intention de supprimer 17 000 emplois dans les mois à venir, soit près de 10 % de ses effectifs, alors que les pertes du géant de l’aérospatiale continuent de s’accentuer.

Clark a exprimé sa frustration face aux délais révisés pour les livraisons du 777X, qui ont été partagés par d’autres dirigeants de compagnies aériennes en attente de fournitures dans un contexte de forte demande de voyages.

« Compte tenu de l’arrêt de l’autorisation d’inspection de type sur le 777X sans calendrier clair pour le redémarrage, couplé aux grèves qui entament une quatrième semaine, je ne vois pas comment Boeing peut faire des prévisions significatives sur les dates de livraison », » a-t-il déclaré.

Emirates a dû lancer un programme de modernisation de 3 milliards de dollars pour inclure 191 avions afin de tenir compte du report.

Le programme consiste à moderniser la flotte existante de Boeing 777 et d’Airbus A380 du transporteur, à installer des sièges de nouvelle génération et à rénover les intérieurs pour étendre leurs opérations.

Avec des retards prolongés, la compagnie aérienne a été contrainte de prolonger la durée de vie des avions existants, augmentant ainsi les coûts de maintenance des avions.