Emirates rejette l’appel « déraisonnable et inacceptable » d’Heathrow à limiter les ventes de billets dans le chaos des voyages

Emirates refuse de limiter les ventes de billets pour les vols au départ de l’aéroport d’Heathrow à Londres.

Dans un communiqué jeudi, la compagnie aérienne a qualifié les demandes de limitation de passagers de “déraisonnables”.

Mardi, Heathrow a plafonné le nombre de passagers quotidiens et a demandé aux compagnies aériennes de réduire les ventes de billets.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Emirates refuse de réduire le nombre de billets qu’elle vend pour les vols à destination et en provenance d’Heathrow malgré l’appel de l’aéroport de Londres aux compagnies aériennes pour qu’elles réduisent leur capacité afin de réduire les perturbations de voyage.

“Jusqu’à nouvel ordre, Emirates prévoit d’opérer comme prévu vers et depuis LHR”, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. déclaration jeudi.

Mardi, le PDG d’Heathrow, John Holland-Kaye, a annoncé un plafond pour limiter le nombre de passagers traités quotidiennement à 100 000 jusqu’au 11 septembre.et a exhorté les compagnies aériennes à cesser de vendre des billets pour limiter l’impact des annulations et des retards sur les clients.

Emirates a déclaré avoir rejeté les demandes “entièrement déraisonnables et inacceptables” car il était impossible de réserver à nouveau tous les passagers potentiellement concernés au cours des prochaines semaines.

“Déplacer certaines de nos opérations passagers vers d’autres aéroports britanniques dans un délai aussi court n’est pas non plus réaliste. S’assurer que le sol est prêt à gérer et à faire tourner un avion gros-porteur long-courrier avec 500 passagers à bord n’est pas aussi simple que de trouver une place de parking dans un centre commercial, ” dit le communiqué.

Heathrow, comme de nombreux aéroports dans le monde, a subi de longues files d’attente et des montagnes de bagages alors que l’industrie aéronautique a du mal à faire face au pic de la demande de voyages estivaux et aux pénuries de personnel à la suite de la pandémie.

En conséquence, les compagnies aériennes ont déjà annulé des milliers de vols cet été. Le plafond de mardi faisait suite à une demande antérieure d’Heathrow demandant aux transporteurs d’annuler des vols le 30 juin par crainte qu’il n’ait pas la capacité de gérer en toute sécurité le nombre prévu de passagers.

Emirates, qui gère six vols quotidiens depuis le hub, a blâmé Heathrow pour la perturbation, affirmant que la direction de l’aéroport ne s’était pas préparée au rebond de la demande de voyages. En conséquence, il a été confronté à une “situation d’airmageddon en raison de leur incompétence et de leur inaction, ils poussent tout le fardeau – des coûts et de la ruée pour trier le désordre – vers les compagnies aériennes et les voyageurs”.

Un porte-parole d’Heathrow a déclaré que l’aéroport n’avait d’autre choix que d’imposer le plafond de capacité après que les compagnies aériennes n’aient pas réussi à proposer des plans clairs sur la manière de relever leurs défis en matière de ressources.

“Il serait décevant qu’au lieu de travailler ensemble, une compagnie aérienne veuille faire passer le profit avant un voyage passager sûr et fiable”, a déclaré le porte-parole.

Le porte-parole a déclaré à Insider qu’ACL, qui est responsable des créneaux d’atterrissage dans les aéroports, travaille avec les compagnies aériennes pour s’assurer que le plafond est proportionné.

Emirates n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires d’Insider.

Ce n’est pas la seule compagnie aérienne à critiquer l’introduction du plafond de passagers, qui a été introduit avec un préavis de seulement 36 heures.

Le directeur de l’exploitation de Virgin Atlantic, Corneel Koster, a déclaré à la Press Association: “Nous ne pouvons pas renoncer à l’été.” Il a déclaré que la compagnie aérienne craignait que le plan d’Heathrow ne soit “pas suffisamment ciblé” pour résoudre les goulots d’étranglement.