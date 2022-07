Emirates dénonce “l’incompétence” d’Heathrow face à “l’airmageddon” de l’été

La compagnie aérienne basée à Dubaï a critiqué jeudi les demandes faites par l’aéroport de Londres Heathrow plus tôt cette semaine pour que les transporteurs cessent de vendre plus de billets pour cet été.

La compagnie aérienne, qui exploite six vols quotidiens au départ d’Heathrow, a rejeté les nouvelles limites et les a qualifiées de “totalement déraisonnables et inacceptables”.

Heathrow, comme d’autres aéroports, a eu du mal à faire face à un rebond des voyageurs après deux ans de restrictions pandémiques et de réductions de personnel. L’aéroport a déclaré mardi qu’il plafonnerait le nombre quotidien de passagers au départ à 100 000 jusqu’au 11 septembre.

“[London Heathrow] choisi de ne pas agir, de ne pas planifier, de ne pas investir. Désormais confrontés à une situation “d’airmageddon” en raison de leur incompétence et de leur inaction, ils poussent tout le fardeau – des coûts et de la bousculade pour trier le désordre – sur les compagnies aériennes et les voyageurs”, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.