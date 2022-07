Emirates Airline refuse de se conformer à la demande d’Heathrow de couper les vols

L’industrie du transport aérien a été paralysée par une tempête parfaite de défis au cours des dernières semaines, allant des pénuries de main-d’œuvre et des ruptures d’approvisionnement à la hausse des prix du carburant. Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Emirates Airline a des mots durs pour l’aéroport de Londres Heathrow, le plus grand centre d’aviation du Royaume-Uni actuellement en proie au chaos des voyages. Plus tôt cette semaine, Heathrow a demandé aux compagnies aériennes de cesser de vendre des billets de voyage d’été, après avoir imposé un plafond de 100 000 passagers par jour au départ de l’aéroport afin de réduire les longues files d’attente, les annulations et les retards de récupération des bagages. Emirates, la compagnie aérienne phare de Dubaï et l’un des plus grands transporteurs long-courriers au monde, refuse de se conformer, qualifiant la décision d’Heathrow d'”inacceptable” et accusant sa direction de “mépris flagrant pour les clients”. Et il semble déterminé à poursuivre ses vols réguliers, malgré ce qu’il a dit être une menace de poursuites judiciaires par Heathrow. Il est “très regrettable que LHR nous ait donné hier soir 36 heures pour nous conformer aux réductions de capacité, un chiffre qui semble tiré de nulle part”, a déclaré Emirates dans un communiqué publié jeudi. “Leurs communications ont non seulement dicté les vols spécifiques sur lesquels nous devrions expulser les passagers payants, mais ont également menacé de poursuites judiciaires pour non-conformité. C’est tout à fait déraisonnable et inacceptable, et nous rejetons ces demandes.”

Emirates a déclaré que les membres de son personnel d’assistance au sol et de restauration à Londres Heathrow, qui est géré par sa filiale dnata, “sont parfaitement prêts et capables de gérer nos vols”. Par conséquent, a-t-il déclaré, “le nœud du problème réside dans les services et systèmes centraux qui relèvent de la responsabilité de l’exploitant de l’aéroport”. La liaison Londres-Dubaï est l’une des plus fréquentées d’Emirates Airline, et ces vols – six par jour depuis octobre 2021 – ont constamment eu des réservations élevées au cours des 10 derniers mois, donc Heathrow aurait dû être préparé à cela, a déclaré Emirates. “Maintenant, avec un mépris flagrant pour les consommateurs, ils souhaitent forcer Emirates à refuser des sièges à des dizaines de milliers de voyageurs qui ont payé et réservé des mois à l’avance leurs vacances à forfait ou voyages tant attendus pour voir leurs proches”, a déclaré l’Emirates. déclaration lue. “Et cela, pendant la période de super pic avec les prochaines vacances au Royaume-Uni, et à un moment où de nombreuses personnes cherchent désespérément à voyager après 2 ans de restrictions pandémiques.” La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a ajouté que 70% de ses clients au départ d’Heathrow “se dirigent au-delà de Dubaï pour voir des proches dans des destinations lointaines, et il sera impossible de leur trouver de nouvelles correspondances à court terme”. “Jusqu’à nouvel ordre, Emirates prévoit d’opérer comme prévu vers et depuis LHR”, a-t-il déclaré.

La réponse d’Heathrow

Dans un communiqué, un porte-parole d’Heathrow a déclaré que le réseau aérien “continue de souffrir des défis liés à Covid” et qu’un problème clé est “les équipes d’assistance au sol des compagnies aériennes qui ne disposent actuellement que de 70% de capacité pour répondre à la demande des passagers”, ce qui il dit avoir rebondi à environ 85% des niveaux pré-pandémiques. “Pendant des mois, nous avons demandé aux compagnies aériennes de nous aider à élaborer un plan pour résoudre leurs problèmes de ressourcement, mais aucun plan clair n’était prévu et chaque jour qui passait, le problème empirait”, ajoute le communiqué. “Nous n’avions pas d’autre choix que de prendre la décision difficile d’imposer un plafond de capacité conçu pour offrir aux passagers un voyage meilleur et plus fiable et pour assurer la sécurité de tous ceux qui travaillent à l’aéroport.”

Le porte-parole a noté que le plafond de 100 000 personnes pour les passagers au départ est toujours bien supérieur au plafond de 64 000 imposé à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, qui en 2021 était classé l’aéroport le plus fréquenté au monde en termes de trafic passagers. Le nombre moyen quotidien de passagers à Heathrow pour les passagers au départ et à l’arrivée est de 219 458, répartis à peu près également entre les deux, selon le site Web de l’aéroport. Dubaï est sa deuxième destination de départ la plus populaire après New York. “Il serait décevant qu’au lieu de travailler ensemble, une compagnie aérienne veuille faire passer le profit avant un voyage sûr et fiable pour les passagers”, indique le communiqué d’Heathrow.

Chaos de voyage continu

Les principaux centres de vol et compagnies aériennes sont sous le feu des critiques de ce que les analystes du secteur considèrent comme un échec à planifier et à se préparer à la résurgence de la demande de voyages, deux ans après la pandémie de Covid-19 a provoqué un raz-de-marée de licenciements. Les voyageurs ont été confrontés au chaos dans certains des plus grands aéroports d’Europe, avec de longues files d’attente, des bagages perdus, des annulations et des retards de vols. C’est en partie le résultat des pénuries de main-d’œuvre dues à la pandémie, car les licenciements ont mis la pression sur les aéroports et les compagnies aériennes face à une vague de passagers estivaux désireux de voyager.