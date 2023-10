Emirates Agence Nouvelles – Le ministre de l’Industrie et des Technologies avancées inaugure l’usine « Standard Turf » et visite l’usine de véhicules « Rabdan »

ABU DHABI, 8 octobre 2023 (WAM) – Dr. Le sultan ben Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées, a inauguré la nouvelle usine de Standard Carpets Industries « Standard Turf » dans la ville industrielle de Dubaï, membre du groupe TECOM PJSC et l’un des plus grands écosystèmes industriels de la région.

Standard Carpets est l’un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de moquettes, moquettes et gazon artificiel.

Dans le cadre d’une série de visites menées par le ministère de l’Industrie et des Technologies avancées (MoIAT), il a également visité NWTN, une usine d’assemblage de voitures qui produit la marque automobile émiratie Rabdan dans les zones économiques de Khalifa à Abou Dhabi (KEZAD).

Commentant à cette occasion, le Dr Al Jaber a déclaré : « Grâce à la vision, aux conseils et au soutien de nos dirigeants, le secteur industriel des Émirats arabes unis connaît un développement significatif, renforçant encore sa contribution vitale à la diversification de l’économie nationale et à la réalisation d’un développement économique durable. L’économie est soutenue par un environnement favorable aux entreprises et doté de nombreux avantages concurrentiels. Certains de ces avantages incluent l’infrastructure technologique avancée des Émirats arabes unis, qui améliore les opportunités de croissance pour les industries et augmente la compétitivité ainsi que l’harmonisation avec les meilleures normes internationales. Cela aide les fabricants basés aux Émirats arabes unis à être compétitifs à l’échelle mondiale sur la base des principes d’innovation, de durabilité et de façonnage de l’avenir.

Il a ajouté : « Le ministère joue un rôle stratégique dans l’amélioration de la croissance et du développement du secteur industriel national, en l’aidant à adopter des solutions 4IR conformément aux objectifs de la Stratégie nationale pour l’industrie et les technologies avancées.

« Nous nous engageons à effectuer des visites sur le terrain auprès d’organisations et d’installations opérant dans le secteur afin de renforcer les partenariats et la coopération. Ces visites permettent également au ministère de partager des idées sur les tendances futures concernant les catalyseurs de l’industrie, tels que les solutions de financement et les incitations, en plus de promouvoir l’adoption de l’innovation et les technologies avancées, ainsi que les solutions 4IR pour renforcer la position du pays en tant que hub mondial de premier plan pour les industries du futur. Elles nous permettent également de mieux connaître les besoins, les projets et les ambitions des industriels, ce qui soutient nos efforts pour améliorer le La position des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante mondiale de premier plan pour les industries du futur. »

Al Jaber a souligné l’importance du rôle joué par les villes et zones industrielles du pays. Leur infrastructure avancée, leurs solutions intégrées, leur logistique et leurs capacités uniques aident les fabricants, entreprises et investisseurs locaux. Ils soutiennent également l’industrie manufacturière locale et attirent les capitaux étrangers.

Il a déclaré : « L’inauguration de l’usine « Standard Turf » dans la ville industrielle de Dubaï, ainsi que les projets de l’entreprise d’étendre ses opérations avec un investissement de 600 millions d’AED, constituent un exemple du succès des efforts du ministère pour promouvoir la croissance. et le développement du secteur industriel national et stimuler les investissements locaux.

Il était accompagné d’Omar Al Suwaidi, sous-secrétaire du ministère de l’Industrie et des Technologies avancées (MoIAT), d’Osama Amir Fadhel, sous-secrétaire adjoint au secteur des accélérateurs industriels au MoIAT, et d’Abdulla Al Shamsi, sous-secrétaire adjoint pour la croissance industrielle au MoIAT.

Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Département du développement économique d’Abou Dhabi (ADDED), a déclaré : « L’installation NWTN témoigne de l’engagement d’Abou Dhabi à diversifier son économie, à promouvoir la durabilité, la formation et à offrir des opportunités d’emplois hautement qualifiés aux Émirats arabes unis. talents et soutenir le secteur manufacturier de technologies avancées. Le succès d’entreprises comme NWTN et sa marque respectueuse de l’environnement Rabdan est un excellent exemple du succès de la stratégie industrielle d’Abou Dhabi (ADIS) pour attirer les investissements directs étrangers dans le secteur manufacturier de l’émirat afin de croître et de se développer dans les zones les plus riches de la région. pôle industriel compétitif.

Al Zaabi ajoute : « Grâce à des partenariats stratégiques, nous créons de nouvelles opportunités de coopération, qui renforceront encore la réputation d’Abu Dhabi en tant que plaque tournante des talents, des fabricants, des entreprises et des investissements. La Stratégie industrielle d’Abu Dhabi (ADIS) fait de grands progrès pour doubler la taille du secteur manufacturier pour atteindre 172 milliards d’AED, créer 13 600 emplois en mettant l’accent sur les talents émiratis et augmenter les exportations non pétrolières pour atteindre 178,8 milliards d’AED d’ici 2031. Programmes et initiatives ADIS visant à construire une base manufacturière durable et compétitive à l’échelle mondiale, en visant à attirer des entreprises industrielles de premier plan pour développer des clusters dans des domaines prioritaires tels que l’alimentation, les produits pharmaceutiques et l’automobile.

L’inauguration marque le début de l’expansion de Standard Carpets dans la ville industrielle de Dubaï, où l’entreprise est basée depuis 2013 avec une installation de 1,3 million de pieds carrés (pieds carrés).

En 2021, Standard Carpets a étendu ses opérations pour augmenter sa capacité de production en introduisant deux nouvelles gammes de produits – des tapis en gazon et des revêtements de sol durs – et la superficie totale du fabricant basé aux Émirats arabes unis dans la ville industrielle de Dubaï totalise désormais près de 3 millions de pieds carrés – soit à peu près l’équivalent de 39 terrains de football conformes aux normes FIFA.

La société a déjà développé deux des cinq nouvelles parcelles totalisant une superficie de 500 000 pieds carrés avec un investissement de 225 millions d’AED.

Les trois parcelles restantes, d’une superficie de 1,1 million de pieds carrés, seront développées dans les années à venir avec un investissement supplémentaire de 375 millions d’AED.

Standard Turf accueillera une capacité d’extrusion de fils de gazon de 12 000 tonnes et une capacité de tapis de gazon fini de 161,4 millions de pieds carrés. Son usine et une usine supplémentaire de fils à filaments continus en vrac (BCF), qui seront utilisés par la division des métiers à tisser et des dalles de moquette, sont situé sur les deux parcelles récemment aménagées.

Commentant l’inauguration, Malek Al Malek, président du groupe TECOM PJSC, a déclaré : « Le secteur manufacturier est une composante essentielle de l’économie nationale et un pilier essentiel des plans des Émirats arabes unis et de Dubaï pour parvenir à un développement économique durable. La vision de notre leadership est une force essentielle de notre écosystème industriel, qui attire constamment les investisseurs mondiaux.

« Depuis plus de 20 ans, le groupe TECOM a contribué à faciliter les affaires et à développer l’économie de la connaissance aux Émirats arabes unis en attirant des entreprises mondiales et des talents qualifiés à Dubaï dans six secteurs clés. Notre groupe, à travers la ville industrielle de Dubaï, continue d’attirer les leaders mondiaux et régionaux du secteur manufacturier aux Émirats arabes unis. La trajectoire ascendante de Standard Carpets est un exemple de la façon dont notre district permet aux entreprises de débloquer de nouveaux marchés et d’atteindre une croissance internationale.

«Nous nous engageons à continuer d’offrir un écosystème holistique qui encourage l’excellence dans le secteur manufacturier et permet aux entreprises de créer de la brillance avec un impact mondial, consolidant ainsi la position des Émirats arabes unis et de Dubaï en tant que plaque tournante mondiale pour les industries d’avenir, ainsi que la réputation des Émirats arabes unis. produits fabriqués.

Gulu Waney, président de Standard Carpets, a ajouté : « Nous sommes fiers de renforcer notre présence à Dubaï Industrial City, où nous exploitons l’une des plus grandes usines de tapis au monde depuis 2014. L’usine Standard Turf récemment inaugurée augmentera encore notre capacité à fabriquer des produits de haute qualité, renforçant ainsi la force de la marque « Made in UAE » sur plus de 68 marchés d’exportation. Notre programme d’expansion de 600 millions d’AED réitère notre confiance dans la position de Dubaï en tant que centre mondial de fabrication et de logistique et contribuera à la stratégie nationale des Émirats arabes unis pour l’industrie et la technologie de pointe (opération 300 milliards) et aux stratégies Make it in the Emirates pour développer l’économie.

Durabilité chez Standard Carpets

L’usine Standard Turf soutiendra les initiatives vertes de Standard Carpets en produisant du gazon artificiel entièrement recyclable, ses produits étant en cours de développement et dont le lancement est prévu en 2024.

L’installation existante de l’entreprise dans la ville industrielle de Dubaï est lauréate de la Silver Star des Dubai Green Industrial Awards 2021 et sa capacité d’énergie solaire de 7,2 mégawatts est parmi les plus élevées du secteur privé des Émirats arabes unis, soutenant les efforts de Standard Carpets pour produire des produits décarbonés. Les panneaux solaires installés dans ses installations de la ville industrielle de Dubaï génèrent 60 % des besoins énergétiques diurnes de l’installation et réduisent les émissions de CO2 de 6,6 kilotonnes par an, ce qui en fait l’un des principaux producteurs de produits de moquette considérablement décarbonés.

L’entreprise s’engage également en faveur de l’efficacité de l’eau, et les produits Standard Turf contribueront davantage aux efforts de conservation dans le secteur industriel des Émirats arabes unis et de Dubaï.

Lors de sa visite à l’usine de fabrication automobile émiratie « Rabdan », Al Jaber et la délégation du ministère ont été informés de la manière dont NWTN déploie des solutions technologiques dans la fabrication des voitures Rabdan. Les solutions aident l’entreprise à suivre le développement du secteur des transports des Émirats arabes unis et contribuent à renforcer sa contribution à la réduction des émissions et à atteindre le zéro net. Les technologies apportent également des avantages par rapport aux autres marques, soutenant ses projets d’expansion sur les marchés locaux et régionaux.

Il était accompagné de Rashed Alblooshi, sous-secrétaire au Département du développement économique d’Abu Dhabi (ADDED) et de l’ing. Arafat Al Yafei, directeur exécutif du Bureau de développement industriel (BID), la branche de l’ADDED chargée de développer le secteur industriel.

NWTN est spécialisé dans les solutions technologiques et de mobilité respectueuses de l’environnement. L’usine d’assemblage automobile de l’entreprise contribue à répondre à la demande croissante de véhicules électriques dans les Émirats arabes unis et dans la région du Moyen-Orient, en plus de promouvoir la mobilité verte et d’accélérer la transition énergétique du pays.

La Rabdan 1 est une voiture de sport polyvalente dotée d’une technologie de transmission intégrale. Il est dynamique, innovant, confortable et utilise une technologie à portée étendue de pointe. La voiture peut atteindre une autonomie maximale de 860 kilomètres tout en économisant de l’énergie et en réduisant les émissions. Utilisant un système à deux moteurs, les moteurs avant et arrière produisent une puissance totale incroyable de 684 chevaux et un couple de 1 040 Nm, tandis que l’accélération de 0 à 100 kilomètres ne prend que 4,5 secondes.

La délégation a également été informée des futurs projets d’expansion de la marque et des autres modèles produits par la marque.

Al Jaber a salué le rôle important du NWTN dans le renforcement de la compétitivité du secteur industriel national.

Il a déclaré : « La marque « Rabdan » incarne la vision ambitieuse et avant-gardiste des dirigeants des Émirats arabes unis visant à innover et à faire progresser le secteur industriel et à accroître sa contribution au PIB et à ses engagements en matière de zéro émission nette. L’entreprise opère dans un secteur clé de l’économie nationale. , ce qui en fait un contributeur fondamental aux objectifs de neutralité climatique des Émirats arabes unis, au développement durable et aux objectifs de la stratégie nationale pour l’industrie et les technologies avancées.

Ces dernières visites s’inscrivent dans le cadre des visites sur le terrain entreprises par Al Jaber pour suivre le développement du secteur industriel et discuter des moyens de soutenir et d’attirer les investisseurs afin qu’ils bénéficient des avantages compétitifs qu’offrent les Émirats arabes unis. Ceux-ci incluent un environnement commercial attrayant, des incitations et des catalyseurs. Il vise également à promouvoir la facilité de faire des affaires, conformément à l’initiative « Make it in the Emirates », renforçant ainsi le rôle du secteur privé, favorisant les partenariats et soutenant la croissance des entreprises et des institutions.