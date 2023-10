Emirates Agence Nouvelles – Le cluster SAVI d’Abu Dhabi accueille sa première entreprise de technologie maritime

ABOU DHABI, 15 octobre 2023 (WAM) – Le Bureau d’investissement d’Abou Dhabi (ADIO) a annoncé que Marakeb Technologies deviendra la première société phare à développer des applications maritimes dans le nouveau cluster de l’industrie des véhicules intelligents et autonomes (SAVI) de l’Émirat. Basé à Masdar City, le cluster fournit des installations de pointe et des services à valeur ajoutée dans un environnement réglementaire favorable pour soutenir l’innovation et la commercialisation de technologies avancées pour les applications de mobilité aérienne, terrestre et maritime.

Marakeb est l’un des principaux fournisseurs de technologies autonomes pour les applications aériennes, terrestres et marines qui développe et fabrique des solutions aux Émirats arabes unis au cours des 15 dernières années. Cela apportera une ampleur immédiate aux capacités maritimes du cluster.

Badr Al Olama, directeur général par intérim du Bureau d’investissement d’Abou Dhabi (ADIO), a déclaré : « La prochaine phase du développement industriel d’Abou Dhabi est arrivée. Le cluster SAVI de l’Émirat est lancé à grande échelle et apportera une nouvelle vague de solutions dans le domaine de l’autonomie aérienne, terrestre et maritime. L’ajout d’entreprises comme Marakeb sera également un catalyseur pour la croissance des industries connexes, tant au sein qu’au-delà du cluster, stimulant ainsi la base industrielle locale et l’économie du savoir.

Marakeb pourra tester de nouvelles technologies dans la zone d’essais en mer du cluster dans le port de Mussafah, qui abrite un port et l’Académie maritime d’Abu Dhabi. L’entreprise, qui exporte actuellement dans plus de 10 pays, bénéficiera également de l’intégration logistique mondiale du cluster.

« La création du cluster SAVI est une étape monumentale dans la fourniture d’une plate-forme locale pour faire progresser l’écosystème technologique autonome et dans la démonstration de l’engagement continu d’Abou Dhabi en faveur des investissements dans les technologies de pointe. En tant qu’entreprise des Émirats arabes unis, Marakeb soutiendra le développement et la croissance du cluster en fournissant ses solutions autonomes et ses connaissances techniques pour permettre la prochaine génération de solutions pour véhicules intelligents », Basel Shuhaiber, PDG de Marakeb Technologies.

Abu Dhabi développe un vaste cluster multimodal conçu pour transformer l’orientation des véhicules intelligents et autonomes dans les airs, sur terre et sur mer. SAVI abritera des universités, des bacs à sable, des laboratoires de R&D, des installations de test et de certification, des ateliers à grande échelle, des hangars, des installations de fabrication et une intégration logistique mondiale. À la base de toutes les opérations se trouvent les régulateurs locaux qui établissent un cadre réglementaire favorable pour les applications aériennes, terrestres et maritimes.