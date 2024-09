Eminem vient d’établir un record au Billboard

Panneau d’affichage note que Rappel est arrivé à la 198ème place, avec 8 000 unités d’album équivalentes gagnées aux États-Unis au cours de la semaine du 30 août au 5 septembre, selon la société de données musicales et de divertissement Luminate. Les cinq albums devant Rappel—qui contient des chansons de quatre des cinq premiers albums studio d’Eminem—inclut Pink Floyd La face cachée de la luneBob Marley LégendeLe voyage Les plus grands succèsLe groupe éponyme de Metallica Metallicaet Creedence Clearwater Revival Chronique : Les 20 plus grands succès. Parmi ceux-ci, seulement Côté obscur n’est toujours pas dans le classement de la semaine la plus récente. Ambiance note que cet album a accumulé plus de 900 semaines sur le Billboard 200, soit plus de 17 ans au total. (Plus d’histoires sur Eminem.)