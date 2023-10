Eminem a sorti une gamme de sauce pour pâtes appelée Mom’s Spaghetti.

La légende du hip-hop a ouvert son propre restaurant populaire à Détroit en 2021, qui porte le même nom, tiré des paroles de son tube “Lose Yourself” de 2002, et sert les plats d’enfance de Slim Shady – notamment les spaghettis au pain à l’ail grillé, les spaghettis aux Boulettes de viande de bœuf ou végétaliennes et sandwich S’ghetti.

Et bientôt, les fans pourront concocter leurs propres plats en utilisant la sauce signature dans le confort de leur foyer.

Actuellement disponible en précommande via mamansspaghetti.comun pot de 25 onces coûte 13 $, tandis qu’un paquet de deux Mom’s Spaghetti coûte 25 $.

Pour ceux qui veulent découvrir la sauce à la manière Shady, le site propose les instructions de cuisson : « Préparez vos pulls pour une savoureuse sauce s’ghetti !!!

“Pour les pâtes Spaghetti de Maman les plus légitimes, sortez quelques spaghettis précuits du réfrigérateur et réchauffez-les dans une poêle tout en ajoutant la sauce Spaghetti de votre Maman… C’est prêt lorsque les nouilles claquent un peu et que la sauce est chauffée à goût… C’est ainsi que vous obtenez un bon goût des restes du premier coup !

Les paroles célèbres qui ont inspiré la sauce sont : « Ses paumes sont moites, ses genoux faibles, ses bras sont lourds / Il y a déjà du vomi sur son pull, les spaghettis de maman. »

S’adressant à TMZ à propos du restaurant éphémère, Curt Catallo, le copropriétaire du restaurant a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une expérience italienne authentique.

Il a déclaré lors de son ouverture : « Ce n’est pas le genre de pâtes auxquelles vous vous attendriez si votre grand-mère venait d’Italie sur un bateau… c’est plutôt les spaghettis que vous connaîtriez si votre mère venait du Michigan dans un bus. »

Le lauréat d’un Grammy Award – qui a ouvert le restaurant en partenariat avec l’Union Joints Restaurant Group – a décrit le sandwich S’ghetti comme sa « merde blanche poubelle » préférée.

Au moment de l’ouverture, le rappeur de 51 ans a déclaré : “Dans ‘Lose Yourself’, je le disais du point de vue de Jimmy Smith Jr., le personnage dans lequel je jouais. [‘8 Mile’]. Vous préparez un sandwich aux spaghettis. C’est définitivement de la merde de détritus blancs. J’en mange encore aujourd’hui.

Ne mangez même pas une bouchée de vos spaghettis avant de les avoir mis dans le pain, sinon vous allez tout gâcher.

« Ne sois pas stupide, si je te surprends à faire ça sans le putain de pain, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon sang, il va y avoir un enfer à payer. Je n’essaie d’offenser personne, mais si vous êtes un idiot, ne mangez pas les spaghettis de maman.