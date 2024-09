Eminem va sortir une édition étendue de « The Death of Slim Shady »

Fidèle à son thème, Eminem réserve une surprise pour ce vendredi 13. Le rappeur a annoncé qu’il sortirait l’édition Expanded Mourner’s Edition de son dernier album « The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) » plus tard cette semaine, teasant le projet avec une bande-annonce publiée sur X (anciennement Twitter).

Dans le clip annonçant la sortie du nouveau disque, Em entre dans une supérette et sort un carton de lait du réfrigérateur. Il le laisse tomber par terre, révélant une publicité manquante sur le côté de la boîte mettant en scène son alter ego Slim Shady. Alors qu’il sort du magasin, le producteur Alchemist surgit de derrière le comptoir du magasin et lui dit de ne jamais revenir.

On ne sait pas encore ce que l’on retrouvera sur l’édition étendue de l’album, mais on peut supposer qu’elle contiendra de nouveaux morceaux, peut-être produits par Alchemist. Le rappeur avait initialement sorti « The Death of Slim Shady » en juillet, ainsi que les singles « Houdini », « Tobey » avec Big Sean et Babytron, et « Somebody Save Me » avec Jelly Roll.

« The Death of Slim Shady » a marqué la fin d’un chapitre de la vie de Slim Shady, présenté comme un album concept qui laissait son alter ego grivois et grossier sortir de la cage pour un dernier hourra. Shady a été une figure incontournable de la musique d’Eminem depuis le début, ses morceaux les plus salaces étant attribués à son homologue maléfique.

Eminem s’est produit dans le monde entier à l’occasion de la sortie de l’album, notamment à Londres, Detroit et Los Angeles. Il devrait ouvrir les MTV Video Music Awards demain soir.