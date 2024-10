Eminem va devenir grand-père et les fans traversent une crise existentielle

Boum avec Elamin Abdelmahmoud24h59L’héritage d’Eminem et la mort de Slim Shady

Les artistes hip-hop D-Sisive et Ian Kamau, ainsi que la critique musicale Maura Johnston, se joignent à Elamin pour discuter de l’héritage pop et rap d’Eminem et des débats culturels controversés que l’animateur de Détroit a suscités au fil des décennies.