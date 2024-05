La mort de Slim Shady est à venir alors qu’Eminem sort sa nouvelle chanson « Houdini », un single visant à faire disparaître sa « carrière ».

« Un petit bébé diable avec la langue fourchue et qui sort », rappe Eminem dans le couplet d’ouverture, avant d’ajouter : « Toujours un connard blanc qui arrive dans une Chrysler vers le cypher avec les Vics, les Percs et une chemise Bud Light. .»

Ailleurs sur le morceau, le rappeur crie à la star de « Hot Girl Summer » : « Si je devais demander à Megan Thee Stallion si elle collaborerait avec moi/Est-ce que j’aurais vraiment une chance de réaliser un exploit ?/Je ne sais pas , mais je suis heureux d’être de retour comme abra-abracadabra.

En avril, après une apparition au repêchage de la NFL 2024 à Détroit, Eminem a annoncé que son prochain album – son premier depuis 2020 Musique à assassiner – serait intitulé La mort de Slim Shady (Coup de Grâce).

Eminem a continué à promettre de tuer son alter ego – popularisé par les années 1999 Le LP mince et ombragé – avec une fausse émission de vrai crime sur la mort du personnage, et a suivi cela avec une véritable nécrologie publiée dans le Presse gratuite de Détroit plus tôt ce mois-ci.

« Les fans n’oublieront jamais le rappeur controversé », a déclaré la nécrologie, qui titrait « Slim Shady Made Lasting Impressions ».

« Produit de Détroit qui a débuté sa carrière là-bas en tant que dissident de la scène rap underground florissante du milieu à la fin des années 1990, Shady est devenu un nom connu pour la première fois en 1999 avec les débuts de son single espiègle et dérangé « My Name Is », qui – avec sa vidéo accrocheuse unique – a exposé le jeune artiste et ses paroles à un public plus large », lit-on dans la fausse nécrologie. « En fin de compte, les choses mêmes qui semblaient être les outils qu’il utilisait sont devenues des cartes de visite qui définissaient une existence qui ne pouvait prendre qu’une fin soudaine et horrible. »

« Houdini » perpétue le thème de la mort de Slim Shady avec son sous-texte magique – « Pour mon dernier tour, je vais faire disparaître ma carrière », a déclaré Eminem à David Blaine dans un vidéo d’accroche mardi – et en vérifiant le nom du magicien et artiste de l’évasion décédé à l’âge de 52 ans. Marshall Mathers lui-même aura 52 ans en octobre.

La mort de Slim Shady (Coup de Grâce) doit sortir cet été.